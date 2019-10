Piccole e medie imprese | Sergio Mattarella | “Istituzioni assicurino il loro sviluppo e la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il percorso di innovazione e digitalizzazione delledeve essere accompagnato attraverso una “strategia complessiva” in grado di “assicurare” un ambiente “che favorisca l’imprenditorialità” e “losostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa”. Così il presidente della Repubblica,, in un messaggio inviato alla Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa in occasione dell’assemblea nazionale. Un invito, quello del capo dello Stato, rivolto sia alle “istituzioni” che “alle parti sociali”, con un esplicito richiamo anche alle questioni attinenti le tasse. “Il rallentamento dell’economia, in particolare, per tensioni che frenano il commercio e alimentano l’incertezza a livello ...

