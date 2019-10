Pensioni anticipate | alt quota 100 dal 2022 rimanderebbe età di uscita a 67 | 9 a fine 2027

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : la 'quota 100 rosa è una questione di equità' : Prosegue il pressing del Comitato Opzione Donna Social in merito alla battaglia storica portata avanti per riconoscere il lavoro di cura delle lavoratrici. Attraverso diversi post pubblicati nelle ultime ore all'interno della bacheca del gruppo, l'amministratrice Orietta Armiliato ha messo in evidenza tutte le contraddizioni dell'attuale sistema nei confronti del gender gap. Armiliato (CODS) richiama i limiti della Q100 rispetto alla situazione ...

Pensioni anticipate : Quota 100 tornerà in Parlamento - Boeri propone uscita a 63 anni : Le Pensioni anticipate con uscita a Quota 100 torneranno in Parlamento. Il nuovo partito di Matteo Renzi non rinuncia all'idea di modificare la riforma delle Pensioni messa a punto un anno fa dalla Lega di Matteo Salvini e dal M5S e punta all'abolizione proprio della misura di uscita anticipata a 62 anni e con 38 di contributi. L'iter di approvazione della Manovra 2020 dovrà fare i conti non solo con i vincoli imposti da Bruxelles, ma anche con ...

Pensioni anticipate e LdB 2020 - la Cgil oltre Q100 : 'Flessibilità per tutti da 62 anni' : Dai sindacati arriva una nuova richiesta di flessibilizzazione nell'accesso alla pensione dopo la produzione di stime aggiornate in merito ai risparmi accumulati con il decreto numero 4 del 2019. Secondo quanto indicato dall'ufficio tecnico della Cgil, le elaborazioni riguardanti i risparmi derivanti dalle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e dalle altre misure di prepensionamento potrebbero arrivare a contare circa 7 miliardi di euro. Si ...

Pensioni anticipate : 114 mila in uscita a quota 100 - ma tanti scelgono requisiti Fornero : È stata superata di gran lunga la soglia delle centomila uscite con le Pensioni anticipate a quota 100. Secondo gli ultimi dati disponibili e diffusi dall'Inps risalenti a settembre, le domande accolte di quota 100 sono state 114 mila, diversificate tra lavoratori del settore pubblico e privato. Ma i richiedenti la pensione non disdegnano le formule di prepensionamento già esistenti: infatti, un numero rilevante di contribuenti continua ad ...

Pensioni anticipate - Damiano : 'Toccare Q100 è un tradimento del patto con i cittadini' : Nello sviluppo della discussione politica sulla quota 100 il Partito Democratico torna a prendere una posizione netta in merito al meccanismo di flessibilità che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. A spiegare perché è fondamentale proseguire la sperimentazione è stato il dirigente Dem Cesare Damiano, secondo il quale è necessario portare avanti il patto preso nei confronti dei pensionandi. ...

Pensioni anticipate - Cisl : ‘Stop offensiva su Quota 100’ : C’è chi le critica e chiede l’abolizione delle Pensioni anticipate con Quota 100, ma anche chi invece chiede di andare avanti con la sperimentazione avviata diversi mesi fa e di smetterla di continuare ad attaccare una delle misure simbolo del precedente governo che ha già consentito e a circa 180mila persone di uscire dal lavoro con largo anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero tuttora in vigore. Continua quindi a surriscaldarsi ...

Pensioni anticipate - su Q100 Renzi prepara emendamento : 'Va eliminata' : Non accenna a placarsi il dibattito politico attorno a Quota 100. La misura opzionale previdenziale che consente di raggiungere la pensione in maniera anticipata rispetto ai paletti disposti dalla Fornero continua ad essere nei pensieri negativi di Matteo Renzi. L'orientamento del governo, come è ormai noto, è quello di farla andare ad esaurimento alla fine del 2021, magari con delle piccole modifiche tecniche. Di diverso tenore è, invece, ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Catalfo (MdL) su quota 100 : 'No a revisione finestre' : Prosegue la discussione politica sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100, dopo che negli ultimi giorni si è diffusa l'ipotesi di una stretta rispetto ai criteri di ingresso nell'Inps. A risultare potenzialmente coinvolti non sono in realtà i requisiti anagrafici e contributivi, visto che anche nel 2020 e 2021 la quiescenza potrà essere ottenuta a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Questa volta ad essere ...

Pensioni anticipate : ipotesi uscita quota 100 con calcolo contributivo come opzione donna : Arriva una nuova analisi sulle domande di uscita con le Pensioni anticipate a quota 100 a partire dal 2022, anno in cui la misura Pensionistica dovrebbe aver terminato la propria sperimentazione. L'alternativa a come è stata varata quota 100 per il triennio 2019-2021 potrebbe essere una flessibiltà in uscita "a pagamento", con il ricalcolo contributivo, accompagnata da una rete di protezione garantita dalle Pensioni Ape social per determinate ...

Pensioni anticipate - dal CODS nuovi chiarimenti per 'Quota 100 rosa' e OD : Dal Comitato Opzione Donna Social arrivano nuovi aggiornamenti in merito alla prossima Legge di Bilancio 2020 e agli interventi correttivi richiesti in favore della platea femminile. A tal proposito, la fondatrice Orietta Armiliato ha ricordato innanzitutto il nuovo confronto tra governo e parti sociali previsto per il prossimo 11 ottobre, all'interno del quale si affronterà il capitolo delle Pensioni e quindi anche il programma di interventi ...

Pensioni anticipate - Tridico sulla Q100 : 'Finirà nel 2021 - risparmiamo 1 miliardo di euro' : Le ultime dichiarazioni in arrivo dall'Inps sulle Pensioni anticipate tramite quota 100 risultano particolarmente rilevanti, perché mettono in luce una possibile conferma sulla conclusione della sperimentazione al proprio termine naturale. Allo stesso tempo, arrivano però nuove conferme anche in merito alla riduzione della platea dei fruitori rispetto alle ipotesi e stime iniziali. Pensioni anticipate e Quota 100: 'La misura si deve concludere ...

Pensioni anticipate - la proposta di Nannicini (PD) : uscita per tutti dai 64 anni : Il dibattito sul comparto previdenziale e sulle proposte di riforma della flessibilità in uscita dal lavoro si è arricchito recentemente di una nuova proposta, pensata per coinvolgere tutta la platea dei lavoratori. Si tratta dell'ipotesi del senatore Tommaso Nannicini, presentata presso la Commissione lavoro e previdenza sociale. Il punto forte della proposta di legge consiste nel fatto che il meccanismo di flessibilizzazione suggerito non si ...

Pensioni anticipate : uscita con quota 100 nel 2021 per i nati nel 1959 - poi slitta al 2027 : Il termine della sperimentazione alla fine del 2021 delle Pensioni anticipate con quota 100 non sarà indolore: senza un'armonizzazione delle misure Pensionistiche, infatti, chi non raggiungerà i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2021 dovrà attendere altri cinque o sei anni per andare in pensione anticipata o di vecchiaia con i requisiti richiesti dalla riforma delle Pensioni di Elsa Fornero. Uno "scalone" ampio che penalizza i lavoratori ...