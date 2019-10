Patuanelli:imprese rendono grande Paese

"Spesso si parla degli artigiani come piccoli, in realtà sono quelli cheil nostro". Così il ministro dello Sviluppo economico,a margine dell'Assemblea nazionale Cna ad Ancona. Gli artigiani, ha aggiunto, rappresentano la "colonna portante della nostra economia, lo scheletro della struttura economica del nostro". Ed è stato importante per loro "aver scongiurato l'aumento dell'Iva". La flat tax? Le partite Iva fino a 65mila euro avranno "tutte le rassicurazioni del caso".(Di sabato 26 ottobre 2019)