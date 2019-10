Pattinaggio artistico | Skate Canada 2019 | Yuzuru Hanyu incanta e si piazza al comando

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Sprazzi di meraviglia al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana, seconda tappa della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix-2020 di. Dopo una lunga attesa infatti la prima giornata si è conclusa con il ritorno disul ghiaccio per lo short program maschile. L’alieno ha decisamente alzato il tiro, proponendo lo stesso layout dell’Autumn Classic International e premendo prepotentemente l’acceleratore sulla qualità di esecuzione. In questo senso i primi due elementi di salto sono stati realizzati con precisione chirurgica, con un’ampiezza vista raramente e con una leggerezza davvero unica. Mastodontico il quadruplo salchow (valutato con +5 da cinque giudici su nove) preceduto difficili passi, eccezionale il triplo axel, con twizzles in entrata e in uscita ...

zazoomnews : Pattinaggio artistico Skate Canada 2019: Rika Kihira al comando dopo lo short femminile You e Trusova inseguono. Di… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Skate Canada 2019: Rika Kihira al comando dopo lo short femminile You e Trusova inseguono. Di… - vaglica61 : @NataliyaVF @marie_nassar Pattinaggio artistico -