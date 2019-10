Pattinaggio artistico | Skate Canada 2019 | Alexandra Trusova straripante | dominio della

Skate Canada 2019 oggi - Gran Prix Pattinaggio artistico (26 ottobre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa sul ghiaccio : É giunta l’ora della resa dei conti a Skate Canada , seconda tappa del circuito ISU Gran d Prix 2019 -2020 di pattinaggio di figura che vedrà nella giornata di oggi la sua conclusione. Tralasciando la gara maschile, con il primo posto messo in ghiaccio da Yuzuru Hanyu, i giochi sono infatti decisamente aperti in tutte le specialità. Nella danza Hubbell-Donohue si dovranno difendere dai padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirier, distanti solo ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Yuzuru Hanyu incanta e si piazza al comando. Giornata storta per Matteo Rizzo : Sprazzi di meraviglia al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana Skate Canada 2019 , seconda tappa della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix 2019 -2020 di Pattinaggio artistico . Dopo una lunga attesa infatti la prima Giornata si è conclusa con il ritorno di Yuzuru Hanyu sul ghiaccio per lo short program maschile. L’alieno ha decisamente alzato il tiro, proponendo lo stesso layout ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Boikova-Kozlovskii primi a sorpresa dopo lo short delle coppie. Terzi Tarasova-Morozov : Si è concluso con un esito sorprendente lo short program delle coppie d’ artistico a Skate Canada , seconda delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019 -2020 di Pattinaggio di figura, evento in fase di svolgimento presso il Prospera Place di Kelowna (British Columbia). Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii si trovano infatti attualmente in testa ad una classifica cortissima. La coppia allenata da Artur Minchuk e Tamara ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Rika Kihira al comando dopo lo short femminile - You e Trusova inseguono. Disastro Medvedeva : Il Prospera Place, impianto sportivo della città canadese di Kelowna, sta ospitando questa settimana la seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate Canada. dopo la rhythm dance, gara inaugurale della giornata, sono scese sul ghiaccio per il programma corto le atlete della specialità individuale femminile. In un primo segmento dal contenuto tecnico elevato a spingersi in vetta alla classifica è stata la ...