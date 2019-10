Paolo Maldini contro Silvio Berlusconi | “Quelle sue battute lo rendono inelegante”

Esonero di GiamPaolo - il silenzio del club e poi la telefonata di Maldini : Marco Giampaolo aveva già capito tutto sabato sera a Genova. Nel momento in cui Boban e Maldini, dopo la partita, sono scesi negli spogliatoi, il tecnico rossonero ha compreso, soltanto guardandoli in faccia, che era finita. Che la vittoria contro il Genoa non era bastata a concedergli altro tempo. E’ la disamina di Carlos Passerini sul Corriere della Sera. Per questo motivo, non ha approfittato dei tre giorni di riposo e non è tornato a ...

Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini divisi sul futuro di GiamPaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Milan - non solo GiamPaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...

Milan - GiamPaolo a rischio esonero : due i nomi in cima alla lista di Maldini e Boban : Nel caso in cui l’allenatore rossonero venisse esonerato, sono due i nomi caldi su cui si interrogano i dirigenti del Milan L’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan sembra arrivata al capolinea, nonostante il successo ottenuto in trasferta contro il Genoa sabato scorso. Claudio Grassi/LaPresse Il gioco mostrato dalla squadra e la scarsa personalità non convincono Maldini e Boban, che stanno valutando un clamoroso ...

Milan - idea Shevchenko per il dopo-GiamPaolo. Maldini e Boban tentano l'affondo : In casa Milan è tempo di riflessioni dopo l'avvio shock di campionato. La squadra non convince e l'allenatore, Marco Giampaolo, non sembra dare le dovute garanzie, nonostante la reiterazione della sua conferma da parte del dt Paolo Maldini. Il totoallenatore ha sfornato tanti nomi (Garcia, Wenger, G

Milan - la panchina di GiamPaolo traballa : Maldini prenota una cena con Shevchenko : Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se ...

Panchina Milan - cena Maldini-Shevchenko : suggestione in casa rossonera - GiamPaolo rischia l’esonero : Panchina Milan – Sono ore bollenti in casa Milan, ennesima sconfitta per il club rossonero, prestazione da dimenticare in casa contro la Fiorentina, 1-3 il risultato finale e situazione sempre più delicata in vista del proseguo del campionato. La posizione di Giampaolo è appesa ad un filo, l’allenatore si giocherà tutto nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un’altra sconfitta porterebbe al ribaltone. ...

Striscia la Notizia - i servizi : Vittorio Brumotti aggredito - Mattarella - il tapiro a Paolo Maldini (VIDEO) : Striscia la Notizia, i principali servizi della puntata di lunedì 30 settembre 2019. Brumotti aggredito a Pescara, il tapiro a Paolo Maldini, Temptation Island in musica. (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è ...

Milan - Tapiro d’Oro a Paolo Maldini : “E’ una sofferenza per chi ama questa squadra” : questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Paolo Maldini per lo scarso rendimento del Milan in campionato: la squadra rossonera ha conquistato solo 6 punti in 6 gare e si trova al 16esimo posto in classifica. L’ex capitano del Milan dichiara: “Sono tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra”. Scarica o ...

Striscia - tapiro a Paolo Maldini per il Milan : ‘Sono anni che non siamo al livello di una volta’ : Lunedì 30 settembre a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Paolo Maldini per lo scarso rendimento del Milan in campionato: la squadra rossonera ha conquistato solo 6 punti in 6 gare e si trova al 16esimo posto in classifica. L’ex capitano del Milan ha dichiarato a Valerio Staffelli: «Son tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra». Chi è Rebecca ...

GIAMPaolo ESONERATO?/ Milan - Maldini difende allenatore ma spunta anche Ranieri... : GIAMPAOLO ESONERATO? Milan sconfitto da Fiorentina, ma Maldini difende allenatore. Nomi per panchina: Shevchenko, Allegri o Spalletti, ma c'è pure Ranieri.

Milan - Maldini difende GiamPaolo : “giusto dargli tempo - ma preoccupa l’involuzione della squadra” : Paolo Maldini difende Marco Giampaolo dopo la sconfitta del Milan: il dirigente rossonero dà ancora tempo all’allenatore nonostante la pessima prestazione Serata nera quella del Milan sconfitto 1-3 a San Siro dalla Fiorentina. Fischi sferzanti da parte di tutto lo stadio, contestazione dura e tanto malumore nell’ambiente rossonero. Marco Giampaolo è sempre più sulla graticola dopo 4 sconfitte in 6 gare, non solo a causa dei ...