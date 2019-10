Palermo | dal 26 ottobre al 6 gennaio la sesta edizione della Fiera natalizia della Cidec

Palermo : donna scomparsa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Claudia Stabile, la donna di Campofiorito, piccolo centro del palermitano, scomparsa dallo scorso 8 ottobre, tre anni fa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori. La donna, madre di tre figli, aveva preso con se la figlia minore e lo aveva portato in G

Palermo - incidente stradale a Belmonte Mezzagno : morti due giovanissimi - tre feriti : Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto ...

Palermo - tragico incidente stradale : due vittime e tre feriti - un giovane morto carbonizzato : Il dramma nella notte a Belmonte Mezzagno. Le vittime sono giovanissime: Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura, di 16 anni. Viaggiavano a bordo di una Bmw che è uscita fuori strada.Continua a leggere

Euro 2020 - la classifica marcatori : dalla meteora del Palermo Zahavi alle follie di Dzyuba : Se uno pensa alla classifica marcatori delle qualificazioni all’Europeo del 2020 si aspetta di trovare in testa Cristiano Ronaldo, o quantomeno un calciatore di Spagna, Italia, Francia o Germania. Beh, si sbaglia. Perché a comandare la graduatoria è Eran Zahavi, attaccante israeliano. Qualcuno lo ricorderà al Palermo, in pochi a dire il vero. La sua avventura in rosanero durò due stagioni, dal 2011 al 2013. 26 presenze e due gol, ...

Palermo - tragedia del sabato sera : Patrizia si sente male e muore all’uscita dalla discoteca : Patrizia Lo Bono, 46enne dello Zen, si stava divertendo con gli amici in un locale della zona. All'uscita è stata colta da quello che sembrerebbe un arresto cardiaco. La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale per l'autopsia disposta dalla procura.Continua a leggere

Cgil : 99 anni dall'assassinio di Orcel - lunedì il ricordo a Palermo : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Una corona di fiori sul luogo dell'omicidio, in corso Vittorio Emanuele, a Palermo. Così lunedì 14 ottobre la Cgil ricorderà Giovanni Orcel, segretario della Fiom di Palermo ucciso 99 anni fa. Alla cerimonia, che si terrà alle 9, saranno presenti il segretario della Cg

Cgil : 99 anni dall’assassinio di Orcel - lunedì il ricordo a Palermo : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Una corona di fiori sul luogo dell’omicidio, in corso Vittorio Emanuele, a Palermo. Così lunedì 14 ottobre la Cgil ricorderà Giovanni Orcel, segretario della Fiom di Palermo ucciso 99 anni fa. Alla cerimonia, che si terrà alle 9, saranno presenti il segretario della Cgil Palermo Enzo Campo, il responsabile Legalità e memoria storica Cgil Palermo Dino Paternostro, il presidente del centro Impastato ...

Palermo - al via il 'Parco dei Suoni' dal 16 ottobre all'Istituto dei Ciechi : Si chiamerà "Parco dei Suoni" il nuovo spazio inclusivo situato all'interno dell'Istituto dei Ciechi "Florio Salamone" di via Angiò (traversa via Montepellegrino), a Palermo, e la cui prima parte dei lavori di riqualificazione e il progetto completo sarà inaugurato e presentato mercoledì 16 ottobre a partire dalle 10. Il Parco dell'inclusione Si tratta di un luogo di aggregazione all'aperto riservato a persone con disabilità dotato di spazi ...

Palermo - lanciano la cocaina dal finestrino : arrestati due uomini : Emanuela Carucci Nella busta rinvenuta dai carabinieri di un posto di blocco sono stati trovati 200 grammi di sostanza stupefacente che al dettaglio avrebbe fruttato circa 200mila euro Si chiamano Salvatore Salerno, 60enne, e Onofrio Catalano, 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria, in provincia di Palermo. Sono stati arrestati ad un posto di blocco dei carabinieri in Via Messina Marine, nel capoluogo siciliano. I ...

'Ad un tratto' - mostra personale di Danilo D'Acquisto dal 18 ottobre a Palermo : È prevista per venerdì 18 ottobre, alle 17, presso i locali del Graal Wine Bar, in via S.Oliva 12, a Palermo, l'inaugurazione della mostra personale di Danilo D'Acquisto intitolata "Ad un tratto", organizzata e curata dalla professoressa Graziella Bellone. Interverrà al vernissage il consigliere comunale, Giulio Cusumano. E 'Ad un tratto', la magia Il corpus oggetto dell'esposizione, è composto da circa 30 opere realizzate su carta 100% cotone ...

Palermo - il giallo di Salvatore e Mariano : riaperto il caso a 27 anni dalla scomparsa : A 27 anni di distanza si è riaperto il caso di Salvatore Colletta e Mariano Farina, i due amici, allora di 15 e 12 anni. che scomparvero nel 1992 da Casteldaccia (comune a venti km da Palermo). Ora, nel registro degli indagati è stato iscritto un loro compagno dell'epoca, Vincenzo Rosselli. Nicola Morra e Davide Aiello - della commissione parlamentare Antimafia - non escludono l'ombra della mafia. La scomparsa di Salvatore e Mariano Il 31 marzo ...

Maltempo Sicilia - fango dalla scarpata : bloccata la Statale di Palermo : Bloccato il traffico sulla strada Statale 113 “Settentrionale Sicula“, nel territorio di Cefalù, a causa della presenza di fango scivolato dalla scarpata di monte in seguito alle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilita’ e per il ripristino della normale circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia, fango dalla scarpata: bloccata la Statale di Palermo sembra essere il ...