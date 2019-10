Pagelle e Highlights 9^ giornata | Verona-Sassuolo 0-1 | decide Djuricic Lecce-Juve 1-1

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : si parte con Verona-Sassuolo - voti e tabellino LIVE : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: si parte con Verona-Sassuolo, ...

LIVE Italia-Bielorussia 3-3 calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : gli azzurri riacciuffano i bielorussi a tempo scaduto - grazie al gol di Merlim. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00’00 FINSCE QUI: E’ 3-3 00’03 MIRACOLO DI MAMMARELLA SULL’ULTIMA OCCASIONE: l’estremo difensore respinge sul tiro a botta sicura di Rogovik. 00’22 MERLIIIIIIIIIIM 3-3 ITALIA: GRANDE SCHEMA DEGLI azzurri, CON IL NUMERO 10 CHE INFILA CON UN TIRO DI PUNTA LA PORTA DIFESA DA CHURYLIN 00’28 Entra ora Marcelinho, mentre Musumeci viene toccato duro in mezzo ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Brescia-Fiorentina 0-0! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Mila-Lecce 2-2 - beffa Pioli! : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Brescia-Fiorentina ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Milan-Lecce 2-2 - beffa Pioli! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Milan-Lecce 2-2, beffa ...

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Lazio-Atalanta 3-3, ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 2-0 calcio - Serie A in DIRETTA : la doppietta di Milik firma la vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Napoli batte il Verona 2-0. 91′ Giallo per Mertens per un entrata in ritardo su Lazovic. 90′ Ci saranno 3 minuti di recupero. 89′ Cross di Salcedo, manca il controllo Meret e Tutino non riesce a trovare la porta completamente sguarnita. 87′ Gestisce ora palla il Napoli, cercando di far scorrere il tempo. 85′ Fuorigioco di Lazovic ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : LIVE voti e tabellini dei match : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: LIVE ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Inter-Juventus 1-2 - Higuain gela San Siro - bianconeri al comando! : Pagelle 7 giornata- Tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: Inter-Juventus 1-2, Higuain gela San Siro, bianconeri al comando! ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : i granata fermano la squadra di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Finisce la partita tra Torino-Napoli 0-0. 92′ Belotti prova la progressione sulla sinistra ma viene fermato da Allan. 90′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 89′ Iago Falque prende palla e tira al limite dell’area, para facilmente Meret. 87′ Esce Verdi per Iago Falque nel Torino. 85′ Torino che spreca un contropiede con Verdi che sbaglia il lancio per ...