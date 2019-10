Oroscopo Vergine | novembre | scelte drastiche in ambito lavorativo

Oroscopo 26 ottobre : per la Vergine tensioni nei sentimenti - forza nel lavoro per i Pesci : Inizia un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di ottobre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento positivo in amore. Per il Leone bene il lavoro, ma occhio alle spese di troppo. Le previsioni da Ariete a Vergine Ariete: in amore il fine settimana vi invita a fare di più, magari ad organizzare qualcosa di bello con la persona amata. In ...

Oroscopo dell'ultimo weekend di ottobre : forti incomprensioni per Vergine e Cancro : Il mese di ottobre sta volgendo al termine e l'Oroscopo ha riservato già parecchie sorprese ai molti segni zodiacali. Se la settimana è stata parecchio impegnativa ora dal weekend ci si aspetta sempre un po' di relax. Al contrario, però, l'ultimo fine settimana di questo mese si prospetta essere pieno di impegni e novità per Leone e Toro, mentre altri segni avranno delle incomprensioni nel lavoro e in famiglia, come per la Vergine e il Cancro. ...

L'Oroscopo settimanale fino al 3 novembre da Ariete a Vergine : pagelle - Cancro 'voto 9' : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 è disponibile a dare consigli e raccomandazioni in merito al periodo a ridosso della fine dell'attuale mese e l'inizio di quello prossimo, novembre. Come da copione ormai consolidato iniziamo con il mettere in evidenza i segni favoriti dalle stelle e, a seguire, un breve anticipo sui prossimi transiti lunari. Come al solito facciamo presente che in questo contesto andremo a trattare i soli ...

L'Oroscopo del fine settimana 25-27 ottobre : la Vergine è pragmatica - Sagittario deciso : L'oroscopo del fine settimana indaga sulle percezioni emozionali in modo molto introspettivo, tenendo conto dell'ingresso della Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. La posizione dell'astro d'argento in casa astrologica sesta tiene sotto controllo le sensazioni, rendendo il modo di amare molto riservato. Nel segno della Bilancia, invece, le emozioni prendono il volo e diventano molto sensibili ed estroverse....Continua a leggere

Oroscopo novembre per la Vergine : Venere in transito - ottimo ambito lavorativo : Il mese di novembre per i nativi Vergine sarà caratterizzato da degli ottimi risultati per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Se avete un buon progetto da portare avanti non rimanete fermi ma cercate un valido sostegno, come un collega di cui vi fidate oppure in amico in grado di aiutarvi. Fortunati anche coloro alla ricerca di un impiego, che grazie alla loro tenacia, riusciranno a cogliere delle buone opportunità. Purtroppo però, la vostra ...

Oroscopo 7 novembre : Bilancia creativa - Vergine confusa : Durante la giornata di giovedì 7 novembre ci saranno molti segni dello zodiaco che avranno a che fare con nostalgie, ripensamenti, ma soprattutto con una evidente necessità di pensare a se stessi e a ciò che realmente vogliono dalle proprie relazioni affettive. Sarà il caso dei segni di aria come la Bilancia e l'Acquario, ma anche dello Scorpione e dell'Ariete. A seguire, le previsioni degli astri per la giornata, l'Oroscopo è inerente ai 12 ...

L'Oroscopo di domani 25 ottobre da Ariete a Vergine : venerdì l'amore sorride al Leone : L'oroscopo di domani 25 ottobre 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo venerdì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ovviamente per chi non lo sapesse ricordiamo che fanno parte della prima tranche dello zodiaco i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come svelato dal titolo d'apertura, domani a gongolare ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 24 ottobre : Vergine riflessiva - Ariete carismatico : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 24 ottobre vede l'entrata di Sole in Scorpione che, con la sua carica vitale, elargisce fascino e un modo di amare più pretenzioso. Anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno imporranno la loro volontà in amore poiché spinti a concretizzare nuove energie dirompenti. Nel frattempo, la Luna entra in Vergine e rende le emozioni meno impetuose, esortando alla prudenza e alla riservatezza anche Scorpione, ...

Oroscopo del 24 ottobre : sotto stress il Leone - Luna favorevole per la Vergine : L'ultima settimana del mese scorre veloce, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre. Sarà una giornata positiva per la Vergine che potrà fare affidamento sul favore della Luna in posizione favorevole, ma anche per i Gemelli che beneficeranno della protezione di Giove e Sole. Continua, invece, per il Leone un momento di stanchezza e conflitti. Ecco di seguito l'Oroscopo completo ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 23 ottobre : Cancro spontaneo - Vergine diffidente : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì garantisce splendide sensazioni amorose poiché i pianeti sono ben disposti per intensificare le emozioni e creare nuove coppie. Una ventata di ottimismo coinvolgerà il Sagittario spingendolo a farsi avanti con coraggio. Una nuova vitalità lambisce anche Bilancia, Leone, Vergine e Ariete che assumeranno una posizione quasi battagliera per conquistare la "preda amorosa" e concretizzare i sogni. Di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 23 ottobre : Bilancia orgogliosa - Vergine espansiva : Una nuova forza viene elargita da Luna in Leone nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì. Le sensazioni volano e si fanno intense poiché lambite da un'energia orgogliosa e molto accattivante. L'ottimismo sarà davvero contagioso, pure se non solo Leone ma anche i segni di Acqua saranno molto desiderosi di ricevere attenzioni dal partner, quasi a confermare la loro voglia di vanità. Di seguito le previsioni astrali segno per ...

L'Oroscopo di domani 23 ottobre - primi sei segni : mercoledì con Luna in Vergine : L'oroscopo di domani 23 ottobre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni astrali di questo mercoledì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a metà della settimana? Bene, prima di soddisfare tale domanda vediamo di dare valore ad un transito abbastanza importante per quanto concerne l'ambito sentimentale: l'Astrologia apre in bellezza queste nuove previsioni mettendo in evidenza il transito della Luna in Vergine, ...

Oroscopo della quarta settimana di ottobre : turbamenti per Scorpione e Vergine : Questi sette giorni si prospettano particolarmente sorprendenti di per molti segni, infatti se la scorsa settimana l'Oroscopo aveva in serbo dei cambiamenti importanti, questa volta gli astri prevedono dei forti turbamenti interiori per la Vergine e lo Scorpione, ma anche momenti di svago e libertà per Cancro e Toro. Scopriamo, dunque, quali sono le previsioni astrologiche della settimana che va dal 21 al 27 ottobre. Oroscopo della settimana: da ...

L'Oroscopo di lunedì 21 ottobre : Venere splendente in Vergine - amore per Bilancia : Durante la giornata di lunedì 21 ottobre, i nativi Gemelli avranno molte cose positive di cui prendersi il merito, ma non riusciranno a vederle con chiarezza, mentre Bilancia si concentrerà molto sulla propria vita sentimentale, grazie al Sole in congiunzione al segno zodiacale. Toro cercherà di prendersi del tempo per sé, mentre Venere in trigono al segno del Capricorno conferirà ai nativi del segno tanta voglia di fare, soprattutto con il ...