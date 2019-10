Oroscopo settimanale al 3 novembre | Leone fortunato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre : Scorpione grintoso - Pesci nostalgico : Nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Leone a quello dello Scorpione, dove vi sono Mercurio ed il Sole, mentre Marte passerà dalla Bilancia al segno successivo dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Gemelli perplesso Ariete: weekend smart. Se ad ...

L'Oroscopo settimanale fino al 3novembre e classifica : iniziative per Toro - bene Bilancia : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte a giornate importanti, avvincenti e piene di cose da fare. Con la Luna crescente, le cose appariranno più limpide che mai. Qualcuno si sentirà fortemente ispirato, infatti, in questa fase lunare crescono le ambizioni ed anche i sentimenti risultano intensi. Non mancheranno feste, visite inaspettate e scintille d'amore. Chi più e chi meno, tutti avranno un bel po' di faccende da ...

L'Oroscopo settimanale fino al 3 novembre da Ariete a Vergine : pagelle - Cancro 'voto 9' : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 è disponibile a dare consigli e raccomandazioni in merito al periodo a ridosso della fine dell'attuale mese e l'inizio di quello prossimo, novembre. Come da copione ormai consolidato iniziamo con il mettere in evidenza i segni favoriti dalle stelle e, a seguire, un breve anticipo sui prossimi transiti lunari. Come al solito facciamo presente che in questo contesto andremo a trattare i soli ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : sorprese per Capricorno - Gemelli cauto : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede dei programmi importanti per la Bilancia, mentre ci saranno dei nuovi incontri per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata, dovrà cercare di chiarire le cose al più presto possibile. Il lavoro prenderà gran parte della vostra giornata, ma dovrete cercare di ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : successi per Cancro - Bilancia intuitiva : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede qualche problemino in amore per la Vergine, mentre per il Leone saranno giornate tranquille dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno in ballo dei progetti ambiziosi potranno andare avanti senza troppa titubanza. Evitate gli acquisti costosi per il momento. Chi ha fatto una ...

Oroscopo settimanale Paolo Fox e classifica dei segni a I Fatti Vostri : Previsioni Oroscopo Paolo Fox, 21-25 ottobre: previsioni e classifica Paolo Fox è tornato anche oggi su Rai2 con l’Oroscopo settimanale a I Fatti Vostri. Fox ha parlato dell’amore, del lavoro, della salute e della fortuna offrendo suggerimenti al pubblico a casa. Paolo Fox, con la classifica dei segni e l’Oroscopo settimanale,ha sottolineato chi sarà più fortunato nei prossimi giorni e quali segni invece saranno sottotono in ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre : recupero per i Gemelli : La quarta settimana del mese di ottobre ha inizio. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Di seguito, le stelle su amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci per il periodo compreso tra lunedì 21 e domenica 27 ottobre. I Gemelli avranno un ottimo recupero. Ariete: è possibile vivere un periodo di recupero in questa conclusione del mese. Con Venere che torna favorevole potrete vivere dei buoni momenti sentimentali e non ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre : problemi di coppia per Ariete e Acquario : La settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre Mercurio e il Sole saranno nei gradi della costellazione dello Scorpione, mentre Marte sarà nei gradi della Bilancia. Plutone e Saturno saranno ancora nel Capricorno e Nettuno nei Pesci. Il Sagittario invece si avvarrà dell'appoggio di Giove e di Venere. L'Oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine Ariete: ci saranno alcune problematiche di coppia che purtroppo potrebbero peggiorare a ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : amore a gonfie vele per Gemelli : Durante la settimana dall'11 al 17 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Toro, dove vi sarà Urano, al segno del Cancro, dove rimarrà stabile il Nodo Lunare. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Giove e Venere in Sagittario e Nettuno che permarrà in Pesci. Mercurio ed il Sole stazioneranno nel segno dello Scorpione, nel frattempo Marte sarà nell'orbita della Bilancia. amore 'top' per Gemelli Ariete: ...

L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27ottobre - 2^ sestina : pagelle - Scorpione 'dieci' : L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto alla quarta settimana dell'attuale mese. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Allora, iniziamo subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche non prima però di aver reso una breve anteprima sui ...

L'Oroscopo settimanale dal 20 al 27 ottobre : Sagittario ambizioso - Leone dirompente : L'oroscopo della settimana approfondisce le opportunità amorose e quelle lavorative tenendo conto di transiti fortunati per ciascun segno zodiacale. Luna assumerà una posizione di congiunzione prima in Cancro, poi in Leone e in Vergine, elargendo comunque un'intuizione speciale e una riflessività magnetica. Giovedì poi Sole si trasferirà in Scorpione e garantirà un nuovo potere ambizioso anche a Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro, nelle ...

L'Oroscopo settimanale al 27 ottobre : Venere in quadratura a Vergine - Ariete positivo : Durante la settimana che va dal 21 al 27 ottobre, arriveranno tante novità per i segni d'acqua, in particolare Scorpione, influenzato da Mercurio, passerà un'altra settimana positiva, grazie anche alla Luna in Leone, mentre Sagittario cercherà di dare il massimo sul posto di lavoro. La Luna, in Leone, aiuterà anche i nativi del segno, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, dove la fortuna sarà dalla loro parte, mentre Gemelli ...

Oroscopo settimanale 21-27 ottobre : relax per Pesci - l'ultimo quarto di Luna è in Cancro : L'Oroscopo dal 21 al 27 ottobre preannuncia una settimana tutt'altro che noiosa. Le prossime giornate, infatti, dovrebbero essere foriere di interessanti novità e di impegni improrogabili per quasi tutti i segni zodiacali. Innanzitutto si partirà con l'ultimo quarto Lunare in Cancro (lunedì) e si chiuderà con la Luna calante in Bilancia (domenica)....Continua a leggere