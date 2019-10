Oroscopo novembre | Sagittario | Marte in quadratura | intesa di coppia alta e avventure

Oroscopo al 3 novembre : settimana a gonfie vele per il Sagittario : Nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre troveremo Venere spostarsi dal Sagittario, dove vi è Giove, al segno dello Scorpione, dove stazionano Sole e Mercurio, mentre Marte continuerà il suo moto in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà nell'orbita del Cancro e Nettuno resterà stabile sui gradi dei Pesci. Previsioni settimanali favorevoli per Leone e Sagittario, ma ...

Oroscopo settimanale al 3 novembre : Leone fortunato : L'ultima settimana del mese di ottobre è ormai alle porte e l'Oroscopo non può che portare le proprie previsioni, per aiutare ognuno dei 12 segni zodiacali ad affrontare al meglio le giornate in arrivo. Il Leone si troverà pronto per affrontare giorni fortunati, soprattutto sul piano sentimentale, così come il Cancro, che potrà finalmente dedicarsi alla realizzazione dei propri progetti. Vergine, dal canto suo, dovrà invece raccogliere le ...

Oroscopo 14 novembre : Cancro originale - Gemelli incerti : Nella giornata di giovedì 14 novembre il lavoro sarà al centro di tutte le attività dei segni dello zodiaco. I segni di aria e di terra saranno quelli che collezioneranno più successi di tutti, seppure con qualche ostacolo da superare. Fra i favoriti ci saranno il segno dello Scorpione e della Vergine. Qualcuno, come ad esempio il Capricorno e l'Ariete, avrà bisogno di una pausa per allentare lo stress e la tensione. A seguire, le previsioni ...

Oroscopo novembre - Scorpione : successi lavorativi - buona la salute : Il mese di novembre per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da tanti momenti positivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Mercurio sarà con voi per tutto il tempo necessario, permettendovi di avere delle ottime possibilità con i vostri progetti lavorativi. La presenza di Marte inoltre, farà in modo che abbiate molta più grinta e molto coraggio, soprattutto nelle mansioni più rischiose. In ambito sentimentale potrebbero esserci degli alti ...

Oroscopo 13 novembre : sentimenti in rialzo per Bilancia - Vergine creativa : Nella giornata di mercoledì 13 novembre ci saranno momenti di riflessione per l'Ariete e nostalgie spesso tristi per il segno dell'Acquario. I Gemelli e la Bilancia avranno dalla loro parte l'amore e i sentimenti, mentre il Leone e lo Scorpione subiranno un netto rialzo per gli affari economici. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata, segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo 12 novembre : Toro energico - Capricorno tenace : Nella giornata di martedì 12 novembre ci potrebbero essere incomprensioni all'interno delle coppie, in particolar modo per quelle dei segni di acqua, come il Cancro ed i Pesci. Per quanto riguarda invece i segni di terra, come la Vergine, il Capricorno ed il Toro, il lavoro sarà alla base della loro giornata ed alcuni avranno anche del successo economico. Relax per lo Scorpione, qualche piccola incombenza per il Leone. A seguire, le previsioni ...

Oroscopo novembre - Bilancia : ambito amoroso divertente - Giove in quadratura : Il mese di novembre per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da alcune difficoltà per quanto riguarda l'ambito lavorativo, a causa del passaggio del Sole e di Mercurio nella seconda Casa. Potrebbe dunque succedere che un progetto a cui tenete molto, dove avete speso anche del denaro, potrebbe rivelarsi fallimentare. Arriveranno anche dei successi, ma saranno solo delle magre consolazioni. Giove invece offrirà delle opportunità soprattutto a ...

Oroscopo Vergine - novembre : scelte drastiche in ambito lavorativo : L'undicesimo mese dell’anno è quasi alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno della Vergine per quanto riguarda amore, lavoro e salute durante il mese di novembre. Sarà un buon momento per i sentimenti: coloro i quali hanno affrontato dei momenti di crisi e indecisione potranno risolvere le problematiche e godere della ritrovata stabilità e complicità con il partner. Anche gli incontri sono ...

Oroscopo di Branko della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre : Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito una serie di indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima di Branko, da lunedì 28 ottobre 2019 in poi, fino al primo weekend di novembre, per ciascuno dei dodici segni. Con l’inizio del nuovo mese, secondo le previsioni settimanali ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre : Scorpione grintoso - Pesci nostalgico : Nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Leone a quello dello Scorpione, dove vi sono Mercurio ed il Sole, mentre Marte passerà dalla Bilancia al segno successivo dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Gemelli perplesso Ariete: weekend smart. Se ad ...

Oroscopo Leone - novembre : ottimo recupero psicofisico - contrasti in amore : L'undicesimo mese dell’anno è sempre più vicino, vediamo quali sono i passaggi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute del mese di novembre: nonostante il nuovo mese si rivelerà meno faticoso di quello precedente, non tutte le problematiche troveranno soluzione. Durante le giornate iniziali ci sarà un buon recupero fisico, tuttavia sarà bene non esagerare e continuare a ...

L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 4 novembre : Bilancia esuberante - Leone amato : L'oroscopo settimanale studia in maniera approfondita i transiti planetari favorevoli, individuando uno spiraglio che illumina la sfera amorosa e garantisce splendide opportunità in campo professionale. In particolare l'entrata di Venere in Sagittario annuncia splendide sensazioni non solo a Sagittario ma anche ad Ariete, Leone, Acquario e Bilancia che rafforzeranno il concetto di sentimento, andando oltre la semplice attrazione fisica e ...

L'Oroscopo settimanale fino al 3novembre e classifica : iniziative per Toro - bene Bilancia : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte a giornate importanti, avvincenti e piene di cose da fare. Con la Luna crescente, le cose appariranno più limpide che mai. Qualcuno si sentirà fortemente ispirato, infatti, in questa fase lunare crescono le ambizioni ed anche i sentimenti risultano intensi. Non mancheranno feste, visite inaspettate e scintille d'amore. Chi più e chi meno, tutti avranno un bel po' di faccende da ...

L'Oroscopo della settimana fino al 3 novembre : decisioni per Sagittario - Leone riflessivo : L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre annuncia nuovi impegni per l'Acquario, mentre per il Capricorno ci sarà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale c'è una condizione astrologica di grande forza. La condizione lavorativa potrebbe non essere stata delle migliori in questo periodo, ma ben presto potreste ricevere una ...