OGGI a VERISSIMO | anticipazioni e ospiti di sabato 26 ottobre 2019

Fonte : tvsoap

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ritorna il consueto appuntamento cone, nella puntata che sarà trasmessa26alle 16.00 su Canale 5, vedremo moltinel salotto di Silvia Toffanin. Verrà intervistata la conduttrice, imitatrice e attrice Virginia Raffaele. Il suo straordinario talento, accompagnato da una dose di elevata ironia, ci terrà compagnia per questa puntata. Non mancherà inoltre l’ospite musicale: dopo un anno di lontananza dall’Italia e dai social, è pronto a tornare sulle scene Riki, cantante lanciato dalla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E, a proposito di questo talent show, interverranno aFilippo Bisciglia e Pamela Camassa, freschi di partecipazione alla prima edizione di Amici Celebrities, programma che ha visto vittoriosa proprio la Camassa. Attesa è inoltre la partecipazione di Heather Parisi, storica ballerina e showgirl americana che tra ...

