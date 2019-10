Nuove assunzioni 2019 Trenitalia e Italotreno | 2000 posti per laureati e diplomati

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Per coloro che aspirano ad entrare nei team dio di Ferrovie dello Stato si prospettanoopportunità lavorative. Negli ultimi giorni infatti NTV e FS hanno avviato una maxi campagna di recruiting che prevede benentro il 2021. Si cercano hostess e steward, operatori di impianto, macchinisti, figure di staff e altri profili. l nuovi piani industriali avranno un notevole impatto sul mondo del lavoro generando un ampio turn over per via anche dei pensionamenti. Un recente comunicato pubblicato sul portale web del gruppo NTV ha reso noto il nuovo piano assunzione della compagnia rivolto a 500. Nel dettaglio le risorse da reclutare sono: 370 hostess e steward, 20 macchinisti, 60 operatori di impianto, 50 addetti di staff. L’incremento dell’organico difa parte del piano che comprende l’ingresso dei nuovi treni Italo EVO, da ...

