Noto | un' onda di fango travolge e uccide un uomo nella sua auto

Sondaggi elettorali Noto : limite pagamento in contanti - italiani contrari : Sondaggi elettorali Noto: limite pagamento in contanti, italiani contrari I Sondaggi elettorali Noto per Porta a Porta del 22 ottobre si allineano, come valori, a quelli di Swg e Tecnè di questa settimana. La coalizione di governo perde l’1,1% rispetto alla rilevazione del 10 ottobre. Complice il passo falso di Partito Democratico (-0,4) e Movimento 5 Stelle (-0,5%). Ora le due forze principali che sostengono il governo Conte sono ...

Sondaggi politici Noto : italiani contrari a togliere il voto agli over 65 : Sondaggi politici Noto: italiani contrari a togliere il voto agli over 65 “E se togliessimo il voto agli anziani?”. La proposta provocatoria di Beppe Grillo pubblicata sul suo blog pochi giorni fa ha scatenato un mare di polemiche. C’è chi è come il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, invita a riflettere sulle parole del fondatore del Movimento 5 Stelle: “Tutti contro Beppe Grillo, che pone un tema invece assai serio: ...

Noto Sondaggi : l'88% degli italiani è contrario a togliere il voto agli anziani : Dopo la proposta provocatoria di Beppe Grillo di togliere agli anziani il diritto di voto, Antonio Noto ha condotto un Sondaggio politico per capire cosa ne pensassero veramente gli italiani: la maggior parte di loro rimane contraria alla proposta del fondatore del Movimento Cinque Stelle. E sempre secondo i dati dello stesso Sondaggio, l'assenza degli anziani alle elezioni non cambierebbe gli equilibri tra i partiti politici italiani. Sul tema ...

Antonio Noto - il sondaggio che ammutolisce Grillo : voto senza anziani - come cambia lo scenario tra i partiti : La rivoluzione di Beppe Grillo con l'esclusione dal voto degli anziani? Un clamoroso buco nell'acqua. Secondo un sondaggio di Antonio Noto, pubblicato dal Quotidiano nazionale, considerando che un cittadino italiano su 4 è "over 65 anni", se davvero si applicasse la proposta provocatoria del comico

Sondaggio Antonio Noto sulle nozze tra preti : il 58% sta con Papa Francesco : Scompiglio in Vaticano per le aperture di Papa Francesco alla possibilità che i preti si possano sposare. Una rivoluzione, contraria alla tradizione, dovuta alla crisi vocazionale: si pensi che in Italia ogni anno circa 700 preti abbandonano l'abito talare. E tra questi più della metà lo fa per spos

Sondaggi elettorali Noto : Italia Viva al 6% - male Lega - Pd e M5S : Sondaggi elettorali Noto: Italia Viva al 6%, male Lega, Pd e M5S Gli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Noto realizzati per Porta a Porta e pubblicati il 10 di ottobre, vedono Lega e Pd subire un calo importante. Il Carroccio, rispetto alla precedente rilevazione del 25 settembre, perde due punti percentuali calando al 31%, in linea con la media elettorale stilata da Termometro Politico nella settimana del 29 settembre – 5 ...

Umbria : Noto sondaggi - 'Tesei sfiora 50% - Bianconi tocca 43' : Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Donatelli Tesei, candidata del centrodestra (Lega, Fdi e Fi) appoggiata da 5 liste civiche, ad oggi avrebbe tra il 47% e il 51%, mentre quello di Pd e M5S Vincenzo Bianconi, sostenuto da 5 liste civiche, otterrebbe tra il 39% e il 43%. E' quanto rileva un sondaggio di Ant

Sondaggi politici Noto : Renzi farà cadere il governo secondo 60% italiani : Sondaggi politici Noto: Renzi farà cadere il governo secondo 60% italiani La scorsa settimana, l’istituto Noto ha dedicato un focus su Italia Viva, il partito dell’ex premier Matteo Renzi. Le società demoscopiche hanno già iniziato a testare la forza elettorale della nuova forza politica che raccoglierebbe un consenso che va dal 3 al 5%. Sondaggi politici Noto: il nome Italia Viva non piace ad un italiano su due Un consenso ...

Sondaggi elettorali Noto : Italia Viva di Renzi pesca al centro : Sondaggi elettorali Noto: Italia Viva di Renzi pesca al centro L’ultimo istituto a fotografare la forza elettorale del partito Renziano è Noto in un Sondaggio per Porta a Porta andato in onda durante la puntata del 25 settembre. Secondo Noto, Italia Viva raccoglie un consenso pari al 4,5%. Voti che arrivano in gran parte da Pd, Siamo Europei e +Europa. E infatti tutte e tre le formazioni politiche di centrosinistra perdono voti ...

Sondaggi politici Noto : il partito di Renzi raccoglie appena il 5% : Sondaggi politici Noto: il partito di Renzi raccoglie appena il 5% E’ la stagione del partito personale. Dopo Cambiamo di Giovanni Toti e Siamo Europei di Carlo Calenda, ieri Matteo Renzi ha annunciato la nascita di Italia Viva. Il Conte bis ha aperto una nuova stagione politica e l’ipotesi di un ritorno al proporzionale ha dato il via ad un rimescolamento generale che sembra essere solo all’inizio. Sondaggi politici ...

Sondaggio di Antonio Noto - male i partiti personali : quello di Matteo Renzi arriva al 5 per cento : Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Giovanni Toti. Se "i partiti forti nascono nelle piazze per poi arrivare in parlamento", come accaduto al "M5s, tanto per fare un esempio recente, o agli stessi Berlusconi o Bossi se ci riferiamo al passato", "la storia ci racconta che i partiti nati da

Sondaggi elettorali Noto-Euromedia : Lega giù - Pd e M5S in crescita : Sondaggi elettorali Noto-Euromedia: Lega giù, Pd e M5S in crescita Lega in calo e Pd e Movimento 5 Stelle in crescita. Questo in sintesi lo scenario elettorale fotografato dai Sondaggi Euromedia e Noto per Porta a Porta il 10 settembre. Sondaggi elettorali Noto-Euromedia: Lega in calo Il Carroccio viene sondato in perdita di due e quattro punti tra il 33,9 e il 34% rispetto al periodo pre crisi di governo. Sul Partito Democratico i ...

Sondaggi politici Noto : i dubbi degli italiani sul Conte bis : Sondaggi politici Noto: i dubbi degli italiani sul Conte bis Meno efficace nella lotta all’immigrazione clandestina e pronto ad aumentare le tasse. E’ questa l’opinione che ha la maggioranza degli italiani nei confronti del nuovo governo secondo un Sondaggio Noto per QN pubblicato il 7 settembre. Sondaggi politici Noto: tasse, italiani temono aumento Durante il suo intervento ieri alla Camera per chiedere la fiducia, ...

Sondaggio Noto - dal Viminale un altro duro colpo per Matteo Salvini : Stefania Lamorgese la più popolare : In questi ultimi giorni, nel periodo che ha seguito la crisi di governo da lui aperta, i sondaggi sono stati tutt'altro che benevoli nei confronti di Matteo Salvini. E ora fa capolino anche una rilevazione di Antonio Noto pubblicata su Il Giorno. Tra le diverse questioni sulle quali è stato chiesto