Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 3 4 nel Catanese | nessun danno

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.4 sveglia Nella notte Catania e Taormina : scossa di magnitudo 3.4 registrata nella notte a Milo, in provincia di Catania: la popolazione è stata svegliata dal sisma che è stato localizzato dall'Ingv a una profondità di 5 km. Avvertito soprattutto nell’area di Giarre, Acireale, Riposto e via via risalendo fino alla piccola frazione di Milo, Fornazzo. Nello stesso territorio si sta abbattendo con forza il maltempo nelle ultime ore, costringendo i Comuni a tenere le scuole chiuse.Continua ...

Etna - scossa di terremoto Nella notte avvertita nel catanese : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nel cuore della notte, esattamente alle 03.17, alle pendici orientali dell'Etna, nel catanese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia Nella notte : il terreno si apre a Ispica - evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO] : Situazione drammatica per il Maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco Siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, ...

Maltempo - alluvione lampo Nella notte tra Modica - Scicli - Ispica e Pozzallo : 240mm di pioggia - temporali auto-rigeneranti : Il Maltempo che sta colpendo la Sicilia sta provocando una vera e propria alluvione lampo nella notte tra il ragusano e il siracusano. Il parziale pluviometrico giornaliero, in serata, è schizzato rapidamente in alto a causa di temporali auto-rigeneranti proprio nel Sud/Est isolano: parliamo di 252mm di pioggia a Ispica, 139mm a Modica, 94mm a Noto, 87mm a Scicli, 70mm a Palazzolo Acreide, 57mm a Comiso, 56mm a Noto, 53mm a Ragusa, 52mm a Santa ...

Centro storico di Napoli : sangue Nella notte - lite e coltellate tra stranieri : notte di sangue al Centro storico di Napoli dove sono rimasti feriti due stranieri di origini africane. Un 19enne originario del Gambia ed un coetaneo del Senegal sono stati soccorsi dal 118 in...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - morte Luca Sacchi : fermati 2 sospettati Nella notte : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi sono stati fermati nelle scorse ore: i dettagli, 25 ottobre 2019,

