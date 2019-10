‘Ndrangheta | boss Domenico Paviglianiti scarcerato di nuovo

‘Ndrangheta - il boss pluriomicida Domenico Paviglianiti scarcerato di nuovo : “La condanna del 2005 già valutata nel calcolo della pena” : Era sbagliato anche il nuovo calcolo, quindi il pluriomicida Domenico Paviglianiti è di nuovo un uomo libero. Il boss ergastolano scarcerato una prima volta ad agosto e riportato in cella pochi giorni dopo ha nuovamente lasciato il carcere. Questa volta, pare di capire, per sempre. Il suo ricorso è stato riconosciuto fondato dal gip del tribunale di Bologna, Domenico Trippa, perché è “evidente” che la condanna del 2005 grazie alla ...

Aiutava boss della ‘Ndrangheta a evitare la cattura : arrestato sovrintendente di polizia di Crotone : Massimiliano Allevato, sovrintendente della polizia di Stato di 52 anni già in servizio nella Squadra Mobile di Crotone, è stato tratto in arresto con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio, con l'aggravante delle modalità mafiose.Continua a leggere

Aiutò il boss a sfuggire alla cattura - arrestato poliziotto per concorso esterno. Il gip : “Cosche di ‘Ndrangheta agevolate da un ventennio” : Quando la polizia era andata arrestarlo la notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018, il boss Rocco Devona della cosca Megna di Papanice non c’era a casa. Scorrendo la chat di Telegram sul suo cellulare, però, gli investigatori hanno trovato un messaggio poche ore prima del blitz. C’era scritto solo “Ehi” e proveniva da un numero registrato nella rubrica sotto il nome “Amore mio”. In realtà quel contatto non era la moglie del boss ma il ...

