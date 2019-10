NBA – Kyle Korver spaventa la lega | “Antetokoumpo è solo al 60% del suo potenziale”

NBA – Tegola Lakers - Kyle Kuzma non recupera : salterà l’esordio con i Clippers : Kyle Kuzma non recupera per la prima stagionale dei Lakers: il giovane lungo salterà la sfida d’esordio con i Clippers per un problema al piede I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di Kyle Kuzma per l’esordio stagionale. La franchigia giallo-viola non avrà a disposizione il suo giovane lungo per la sfida contro i Los Angeles Clippers che darà il via alla regular season 2019-2020. Kuzma non ha ancora recuperato dalla frattura da stress ...