Nate 25 tartarughe Caretta Caretta a Marina di Modica VIDEO

Evento eccezionale in penisola sorrentina : Nate decine di tartarughe sulla spiaggia di Meta [FOTO] : decine di piccole tartarughe sono nate ieri in penisola sorrentina, sulla spiaggia di Meta di Sorrento. Nessuno in costiera ricorda un Evento del genere, da almeno 30 anni, se non più. Un fenomeno naturale davvero raro per una zona cosi antropizzata e colma di bagnanti e turisti. Una notizia inattesa che ha sorpreso anche l’Area Marina Protetta di Punta Campanella e la Capitaneria di Porto, subito intervenute sul posto. Qualche mese fa era ...

Ragusa - sulla spiaggia di Scoglitti sono Nate 121 tartarughe : Incredibile schiusa sulla spiaggia di Kamarina a Scoglitti, in provincia di Ragusa. Pescatori e bagnanti sono rimasti a bocca aperta quando si sono ritrovati davanti all'improvviso 121 tartarughine. Il lieto evento è avvenuto lo scorso 7 agosto ma ora le immagini del WWF lo hanno documentato. Le prime neonate di Caretta caretta sono state accompagnate verso il mare proprio dai presenti in spiaggia per evitare che si dirigessero verso la strada, ...

Livorno : tartarughe abbandoNate nei parchi trasferite in oasi : Il Comune di Livorno ha trasferito tutte le tartarughe palustri abbandonate nel corso del tempo in varie fontane pubbliche cittadine nell’oasi naturale Wwf di Ronchi, a Marina di Massa (Massa Carrara). Si tratta, spiegano dal Comune, di circa 130 esemplari abbandonati abusivamente che erano costretti a vivere in un habitat poco confacente. Il trasferimento, preceduto da un lungo lavoro preparatorio da parte degli uffici comunali e di ...