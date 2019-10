MotoGp | Valentino Rossi spiega | “non mi ricordo un vento così forte Le Qualifiche?

LIVE MotoGp - GP Australia 2019 in DIRETTA. qualifiche - Valentino Rossi cerca l’impresa col meteo variabile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La cronaca delle FP3 – Il programma del GP Australia (26 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island prepariamo a goderci un grande spettacolo, aperto ad ogni risultato. Lo spagnolo ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Australia 2019 : Vinales il migliore - tanto vento e pochi piloti girano. Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 : vento e freddo la fanno da padroni nel terzo turno di prove libere del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island il lavoro dei centauri e dei team è stato fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche, che hanno reso impossibile ai protagonisti della classe regina di migliorare i crono già ottenuti nel day-1. Per questo motivo, la classifica combinata è rimasta inalterata e i ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Australia 2019 : “Giornata positiva - veloce in entrambe le condizioni” : Valentino Rossi è ottimista dopo le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il Dottore ha chiuso la prima sessione sul bagnato al quarto posto ed è stato settimo nella FP2 sull’asciutto, c’è grande ottimismo da parte del centauro della Yamaha che ha rilasciato confortanti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sono stato piuttosto veloce in entrambe le condizioni, ...

MotoGp – Prime sensazioni positive per Valentino Rossi in Australia : le parole del Dottore dopo le Fp2 : Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove in Australia: il Dottore al ‘sicuro’ in vista del maltempo previsto per domani E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp d’Australia di MotoGp: entrambe le sessioni hanno visto Vinales piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi ha vissuto due sessioni differenti concludendo al settimo posto nel ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP2. Vinales il migliore - Dovizioso 2° - Marquez 6° e Valentino Rossi 7° : Maverick Vinales (Yamaha) ha realizzato il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico ha stampato un notevolissimo 1’28″824 a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso di 0″496 e la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″501). Il campione del mondo Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo a 0″597, mettendosi ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi a caccia di conferme. Dalle 6.05 le FP2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle FP1 – Il programma del GP Australia (25 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, team e piloti lavoreranno sull’assetto per massimizzare la loro prestazione in vista delle qualifiche della ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Australia 2019 : Vinales vola sul bagnato - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : Maverick Vinales vola sul bagnato nelle FP1 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico della Yamaha ha confermato di apprezzare particolarmente il lay-out oceanico (ricordando il successo dell’anno scorso). Il “Top Gun” della classe regina ha stampato il crono di 1’38?957, essendo l’unico ad infrangere la barriera dell’1’39” e mettendo in mostra in queste condizioni ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP1. Vinales il migliore - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : E’ stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il migliore delle prove libere 1 del GP d’Australia, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato oceanico, con asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia, l’iberico ha preceduto l’Australiano della Ducati Pramac Jack Miller (+0″147) e il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0″385). Valentino Rossi ha concluso in quarta posizione ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi cerca la soluzione ai problemi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Australia (25 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, team e piloti lavoreranno sull’assetto per massimizzare la loro prestazione in vista delle qualifiche della gara. Come è noto, i giochi sono ...

MotoGp - otto anni fa la tragedia di Marco Simoncelli : il post social di Valentino Rossi per il SIC è dolcissimo [FOTO] : Con un giorno di ritardo, il pilota della Yamaha ha postato sui social un ricordo del SIC, scomparso il 23 ottobre del 2011 in Malesia Sono passati otto anni dalla morte di Marco Simoncelli, avvenuta il 23 ottobre 2011 a Sepang, durante il Gran Premio della Malesia. Un giorno tragico, rimasto impresso nel cuore di tutti gli appassionati di motociclismo, toccati profondamente da quella tragedia. Oggi, nessuno osa dimenticare il pilota di ...

Valentino Rossi è per sempre - l'impresa : 400 gare in MotoGp. Poi la promessa ai tifosi : Nel circuito australiano di Philipp Island, Valentino Rossi festeggerà le sue 400 gare in MotoGp. Il quarantenne pilota della Yamaha non ha nascosto la sua soddisfazione per questo prestigioso traguardo: "Bello raggiungere questo traguardo su un circuito così iconico, se me l'avessero detto agli eso