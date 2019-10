MotoGP - Risultato FP3 GP Australia 2019 : Vinales il migliore - tanto vento e pochi piloti girano. Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 : vento e freddo la fanno da padroni nel terzo turno di prove libere del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island il lavoro dei centauri e dei team è stato fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche, che hanno reso impossibile ai protagonisti della classe regina di migliorare i crono già ottenuti nel day-1. Per questo motivo, la classifica combinata è rimasta inalterata e i ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Australia 2019 : Maverick Vinales fa il vuoto - bene Dovizioso secondo - Petrucci 4° - Rossi 7° : È di un sontuoso Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 dominata da pioggia ed asfalto bagnato le condizioni del meteo di Phillip Island sono decisamente migliorate, con il sole a farla da padrone, concedendo ai piloti 45 minuti perfetti nei quali girare senza problemi, in vista di un sabato che, ancora una volta, potrebbe vedere gli ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP2. Vinales il migliore - Dovizioso 2° - Marquez 6° e Valentino Rossi 7° : Maverick Vinales (Yamaha) ha realizzato il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico ha stampato un notevolissimo 1’28″824 a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso di 0″496 e la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″501). Il campione del mondo Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo a 0″597, mettendosi ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Australia 2019 : Vinales vola sul bagnato - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : Maverick Vinales vola sul bagnato nelle FP1 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico della Yamaha ha confermato di apprezzare particolarmente il lay-out oceanico (ricordando il successo dell’anno scorso). Il “Top Gun” della classe regina ha stampato il crono di 1’38?957, essendo l’unico ad infrangere la barriera dell’1’39” e mettendo in mostra in queste condizioni ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP1. Vinales il migliore - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : E’ stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il migliore delle prove libere 1 del GP d’Australia, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato oceanico, con asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia, l’iberico ha preceduto l’Australiano della Ducati Pramac Jack Miller (+0″147) e il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0″385). Valentino Rossi ha concluso in quarta posizione ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica gara 1 93 M. MARQUEZ 29:49.481 2 20 F. QUARTARARO +2.579 3 4 A. DOVIZIOSO +5.986 4 12 M. VIÑALES +6.198 5 21 F. MORBIDELLI +7.384 6 42 A. RINS +9.180 7 35 C. CRUTCHLOW +9.563 8 43 J. MILLER +10.876 9 36 J. MIR +11.850 10 9 D. PETRUCCI +13.798 Clicca qui ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Un ottimo risultato di squadra - domani punterò al successo” : Sorride Fabio Quartararo e sorride anche tutto il suo team Yamaha Petronas. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente e confermano anche come il processo di crescita della moto di Iwata sia davvero ad un buon punto. Quest’oggi il francese, dopo un buon numero di pole position, si deve accontentare del terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP alle spalle del compagno di scuderia Franco ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi su pista bagnata. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche (dopo il Q1) 1 35 C. CRUTCHLOW 1:46.695 2 42 A. RINS +0.269 3 30 T. NAKAGAMI +0.303 4 63 F. BAGNAIA +0.899 5 17 K. ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...