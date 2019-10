MotoGp | Lorenzo sincero | “già nelle FP3 si avvertiva il pericolo | il rinvio è la

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Australia 2019 : “Collo e colonna stanno soffrendo. Ho chiarito con Marquez” : Giornata di prove libere davvero molto complicata per Jorge Lorenzo che ha incominciato nelle retrovie il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il centauro della Honda si è reso protagonista anche di un discusso contatto con Marc Marquez e ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Questa non è la pista migliore per me. Il collo e la colonna stanno soffrendo, sarà dura ...

MotoGp – Contatto Lorenzo-Marquez - Jorge risponde a Marc : “capisco la sua versione - ma…” : Jorge Lorenzo risponde a Marquez dopo il Contatto in pista durante le Fp2 del Gp d’Australia Scintille in pista oggi tra Marquez e Lorenzo durante le Fp2 del Gp d’Australia: i due spagnoli, compagni di squadra, sono stati protagonisti di un Contatto a Phillip Island e non se le sono mandate a dire col campione del mondo che ha, a gesti, detto al maiorchino che stava dormendo in pista. Al termine delle prove Marquez ha dato la ...

MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo - il gesto di Marc è inequivocabile : “stai dormendo?” [VIDEO] : I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza ...

MotoGp – Marquez fa chiarezza dopo le FP2 : “contatto con Lorenzo? Ci siamo sfiorati - ma è tutto ok. Andava lento…” : Marc Marquez parla del contatto sfiorato con Jorge Lorenzo: il campione del mondo fa chiarezza sull’episodio delle FP2 del Gp d’Australia Nonostante abbia il titolo di campione del mondo già in tasca, Marc Marquez si è preso più di qualche rischio nelle FP2 del Gp d’Australia: prima un contatto sfiorato con Lorenzo, poi uno dei suoi salvataggi con la moto che ha rischiato di farlo volare via. Lo spagnolo a Sky Sport ha ...

MotoGp - Zarco è già più veloce di Jorge Lorenzo : “la top-10 è fattibile - non siamo affatto lontani” : Il pilota francese ha parlato dopo la prima giornata di libere, chiusa non lontano dai migliori dieci ma, soprattutto, davanti a Jorge Lorenzo Primi segnali positivi di Johann Zarco in sella alla Honda LCR, il pilota francese ha debuttato nelle due sessioni di libere in programma oggi firmando due buoni riferimenti cronometrici, chiudendo non lontano dalla top-10. AFP/LaPresse Tre i decimi di vantaggio su Jorge Lorenzo, un buon viatico da ...

Marc Marquez MotoGp - GP Australia 2019 : “Nell’ultimo giro mi ha ostacolato Lorenzo - ma abbiamo già chiarito” : Marc Marquez ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP d’Australia. Sicuramente una posizione non felice per lo spagnolo, che è stato protagonista proprio nell’ultimo giro (quello decisivo per fare il miglior crono) di un contatto con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. Così il Campione del Mondo a Sky Sport: “Alla fine abbiamo chiuso sesto perchè Lorenzo era in mezzo alla pista e stava andando piano. Io stavo andando forte, anche ...

MotoGp - Zarco non si fa illusioni : “la Honda mi ha parlato chiaro. Lorenzo? Su di lui c’è un punto interrogativo” : Il pilota francese torna in pista a Phillip Island dopo essere stato appiedato dalla KTM, correrà gli ultimi tre Gran Premi con la Honda LCR Johann Zarco è tornato, correrà gli ultimi tre Gran Premi della stagione in sella alla Honda LCR, provando a costruirsi un futuro in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Nessuna illusione però per il transalpino, consapevole del fatto che sarà dura strappare una moto nel Mondiale del 2020: ...

MotoGp - Lorenzo stufo delle voci di corridoio : “non so cosa dire - ormai siamo circondati” : Il pilota spagnolo ha parlato del suo futuro anche alla vigilia del fine settimana australiano, sottolineando di essere stufo delle voci di un suo addio alla Honda Non è certamente una stagione facile per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti continua a faticare in sella alla sua Honda, spingendo i critici ad alimentare le voci di un suo possibile addio alla HRC al termine di questo Mondiale. AFP/LaPresse voci seccamente smentite anche ...

MotoGp - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

MotoGp – La moto 2020 ed il mercato piloti - Dall’Igna chiude le porte a Lorenzo : “basta! E su Vinales…” : Dall’Igna sincero: dal lavoro in fabbrica per migliorare la moto per la stagione 2020 al mercato piloti. Le parole del direttore generale Ducati Corse La stagione 2019 di motoGp è quasi terminata: Marquez è campione del mondo ormai da due gara, e Dovizioso sta lavorando per confermarsi vicecampione. E’ alle spalle del forlivese della Ducati che ancora la lotta è aperta, per il terzo posto iridato. Marquez quest’anno ha ...

MotoGp – Jorge Martinez non vuole illudere Lorenzo : “sarà difficile per lui vincere l’anno prossimo” : Jorge Martinez non crede che la situazione di Lorenzo possa migliorare il prossimo anno: le parole dell’ex pilota di MotoGp La stagione di MotoGp sta per volgere al termine: Marquez si è confermato campione del mondo ormai due gare fa, in Thailandia, regalando invece domenica scorsa alla Honda il titolo Costruttori. Stagione complicata invece per il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, che ancora deve riuscire, dopo una serie di ...