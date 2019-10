MotoGp in tv | dove vedere oggi il Gp Australia 2019 | diretta Sky e differita Tv8

MotoGp Australia 2019 oggi in tv : cambiano gli orari - dove vedere diretta e differita Sky e Tv8 : Qualifiche cancellate per il forte vento. I nuovi orari delle gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.20, MotoGp alle 5 in diretta...

VIDEO Franco Morbidelli MotoGp - GP Giappone 2019 : “Weekend positivo per noi ma dobbiamo ancora capire dove migliorare” : Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio del Giappone 2019 in sesta posizione, non riuscendo a confermare totalmente la velocità messa in mostra in qualifica. Il romano della Yamaha Petronas, scattato dalla seconda casella in griglia, ha disputato una corsa in linea con le prestazioni messe in mostra a partire da Silverstone pagando dazio nella seconda parte di gara a causa del calo della gomma posteriore. Di seguito il VIDEO con le ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sempre più deluso - ancora una frecciata alla Honda : “è ben consapevole di dove deve migliorare la moto” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative. “In condizioni miste ero davvero in ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : analisi prove libere. Le Yamaha crescono - Marc Marquez vola - Ducati dove sei? : Se la Yamaha sorride, Marc Marquez lo fa ancora di più. La scuderia di Iwata conclude la FP2 del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, con una splendida tripletta con Maverick Vinales che precede Valentino Rossi e Fabio Quartararo, per una risposta importante su una pista nella quale spesso ha faticato. Ma, ad ogni modo, il campione del mondo sembra comunque di un altro pianeta. Il portacolori della Honda, infatti, dopo aver fatto segnare un ...