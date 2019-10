MotoGP - GP Australia 2019 : polemica rovente tra Dovizioso e Marquez! Litigio sulla cancellazione delle qualifiche : polemica rovente tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Oggi non si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019 a causa del forto vento che soffiava a Phillip Island, i commissari di gara hanno preso questa decisione dopo il brutto volo di Miguel Oliveira nelle prove libere 4. Non tutti i piloti erano d’accordo con questa scelta sacrosanta: tra i 22 centauri presenti in Safety Commission, infatti, ben 3 avrebbero voluto ...

MotoGP - GP Australia 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP (SI COMINCIA ALLE 00.50) Domenica 27 ottobre si disputerà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Nella notte italiana andranno in scena le qualifiche a Phillip Island, la lotta per la pole position è stata cancellata nella giornata di sabato a causa del forte vento e dunque si recupererà nella mattinata locale in modo da ...

MotoGP - GP Australia 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP (SI COMINCIA ALLE 00.50) Domenica 27 ottobre si disputerà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Nella notte italiana andranno in scena le qualifiche a Phillip Island, la lotta per la pole position è stata cancellata nella giornata di sabato a causa del forte vento e dunque si recupererà nella mattinata locale in modo da ...

MotoGP - GP Australia 2019 : attenzione al cambio dell’ora! Il programma preciso e quando comincia la gara. Su che canale vederla in tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP (SI comincia ALLE 00.50) Domenica 27 ottobre si disputerà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che come da tradizione si corre sullo storico tracciato di Phillip Island. Nella terra dei canguri andrà in scena il terzultimo appuntamento della stagione, i centauri dovranno cimentarsi con una pista estremamente complessa ed ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Chi voleva correre pensava ai propri interessi” : Andrea Dovizioso, come suo solito, non le manda a dire. La cancellazione delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di MotoGP hanno suscitato molte polemiche, con il romagnolo al quale non è andato giù il comportamento di diversi colleghi nella riunione improvvisata con la direzione gara. “Marquez, Rins e Pol Espargarò erano andati molto forte nel turno e quindi spingevano per cercare di fare la qualifica. Sto notando però che quasi ...

MotoGP in tv - GP Australia 2019 : a che ora iniziano qualifiche e gara e su che canale vederle (27 ottobre). Guida Sky e TV8 : Il GP d’Australia 2019 del Motomondiale, seconda gara del trittico extraeuropeo che precede il gran finale di stagione a Valencia, è pronto a prendere finalmente vita. A Phillip Island si rinnova la battaglia tra Marc Marquez e il folto gruppo Yamaha, mentre la Ducati dovrebbe restare alla finestra in attesa di giocare qualche carta a sorpresa e rientrare nella lotta per il podio. Importante weekend soprattutto per Valentino Rossi, che sta ...

MotoGP - GP Australia 2019 : orari qualifiche e gara - tv - streaming - palinsesto Sky e TV8. Il nuovo programma e il calendario : Il meteo inclemente e il fortissimo vento che ha flagellato la pista di Phillip Island, hanno costretto la direzione gara a impostare un nuovo programma della domenica del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Tutto, comunque, sarà rivalutato nella mattinata Australiana dalla direzione gara, con la pioggia che non dovrebbe mollare la presa. Al momento è stato deciso l’anticipo dei warm-up. Quello della Moto3, per esempio, ...

Alex Rins MotoGP - GP Australia 2019 : “Io avrei disputato le prove - domani situazione complicata per tutti” : Lo spagnolo della Suzuki Alex Rins è stato uno dei pochi a schierarsi contro la decisione di rinviare le qualifiche della MotoGP del GP d’Australia 2019 a domani, per via del fortissimo vento che ha causato la caduta di Miguel Oliveira. Chiamato ad esprimersi a riguardo in conferenza stampa, il catalano ha affermato: “Sono d’accordo con Marc, io avrei optato per fare le qualifiche, quando si gareggia in gruppo è più pericoloso ...

Griglia di partenza MotoGP/ Gp Australia 2019 - qualifiche rinviate a stanotte! : Griglia di partenza MotoGp, Gp Australia 2019: sono state annullate le qualifiche per via del maltempo, si recupera tutto nella notte italiana.

MotoGP Australia 2019 oggi in tv : cambiano gli orari - dove vedere diretta e differita Sky e Tv8 : Qualifiche cancellate per il forte vento. I nuovi orari delle gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.20, MotoGp alle 5 in diretta...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Molti piloti non sono obiettivi in Safety Commission - si guarda solo ai propri interessi…” : Il programma odierno delle qualifiche della MotoGP è stato cancellato a Phillip Island per motivi di sicurezza legati non alla pioggia, ma al vento. Raffiche potentissime ed imprevedibili hanno provocato diverse cadute nelle tre classi ma è stata la fuoriuscita di pista a più di 300 km/h di Miguel Oliveira a convincere la direzione gara a sospendere l’attività in pista in attesa di un confronto con i piloti. Andrea Dovizioso, ai microfoni ...

MotoGP Australia 2019 - cambiano gli orari : dove vedere in tv e streaming : Qualifiche cancellate per il forte vento. I nuovi orari delle gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.20, MotoGp alle 5 in diretta...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi e la danza della pioggia. Il meteo offre una grande chance al Dottore : Il weekend del Gran Premio d’Australia 2019 si sta rivelando davvero imprevedibile e pazzo dal punto di vista meteorologico come ci si poteva aspettare stando allo storico di Phillip Island e alle previsioni della vigilia. Dopo un venerdì diviso in una mattinata bagnata ed un pomeriggio asciutto, quest’oggi il problema che ha portato alla cancellazione del programma odierno delle qualifiche per la MotoGP è stato il vento, troppo ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi e la danza della pioggia. Il meteo offre una grande chance al Dottore : Il weekend del Gran Premio d’Australia 2019 si sta rivelando davvero imprevedibile e pazzo dal punto di vista meteorologico come ci si poteva aspettare stando allo storico di Phillip Island e alle previsioni della vigilia. Dopo un venerdì diviso in una mattinata bagnata ed un pomeriggio asciutto, quest’oggi il problema che ha portato alla cancellazione del programma odierno delle qualifiche per la MotoGP è stato il vento, troppo ...