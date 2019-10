MotoGp | Dovizioso punge Marquez a Phillip Island | la replica dello spagnolo è di quelle

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Chi voleva correre pensava ai propri interessi” : Andrea Dovizioso, come suo solito, non le manda a dire. La cancellazione delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di MotoGP hanno suscitato molte polemiche, con il romagnolo al quale non è andato giù il comportamento di diversi colleghi nella riunione improvvisata con la direzione gara. “Marquez, Rins e Pol Espargarò erano andati molto forte nel turno e quindi spingevano per cercare di fare la qualifica. Sto notando però che quasi ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Australia 2019 : Vinales il migliore - tanto vento e pochi piloti girano. Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 : vento e freddo la fanno da padroni nel terzo turno di prove libere del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island il lavoro dei centauri e dei team è stato fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche, che hanno reso impossibile ai protagonisti della classe regina di migliorare i crono già ottenuti nel day-1. Per questo motivo, la classifica combinata è rimasta inalterata e i ...

MotoGp – Petrucci e la motivazione Ducati : “io - Miller e Dovizioso vogliamo fare bene. La competizione ci aiuta” : Danilo Petrucci motivato in vista delle fasi più cadel del weekend del Gp d’Australia: il pilota Ducati pronto a giocarsi le prime posizioni con Miller e Dovizioso Danilo Petrucci ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Australia. Un buon risultato per il pilota di Terni, soprattutto considerando che il tracciato di Philipp Island non è propriamente il più adatto alla Ducati che ha comunque ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Bene il secondo tempo - ma il grip continua a mancare” : Andrea Dovizioso chiude con il secondo tempo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Un risultato sorprendente, dato che la Ducati spesso ha faticato a Phillip Island, ma che il pilota romagnolo spiega in questa maniera. “Abbiamo sfruttato due gomme per trovare il miglior tempo possibile – conferma ai microfoni di Sky Sport – dato che domani le previsioni parlano di pioggia lungo tutto il ...

MotoGp – Dovizioso predica calma dopo le FP2 : “faccio fatica nonostante il 2° posto - siamo tutti vicini ma io ho poco feeling” : Un ottimo secondo posto per Andrea Dovizioso nelle FP2 del Gp d’Australia: il pilota Ducati però predica calma nonostante la buona prova Quella di Phillip Island non è una pista particolarmente adatta alla Ducati ma a giudicare dal secondo posto ottenuto nelle Fp2 del Gp d’Australia da Andrea Dovizioso non si direbbe. Il pilota di Forlimpopoli però predica calma ai microfoni di Sky Sport: “il feeling non è un granchè ma ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Australia 2019 : Maverick Vinales fa il vuoto - bene Dovizioso secondo - Petrucci 4° - Rossi 7° : È di un sontuoso Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 dominata da pioggia ed asfalto bagnato le condizioni del meteo di Phillip Island sono decisamente migliorate, con il sole a farla da padrone, concedendo ai piloti 45 minuti perfetti nei quali girare senza problemi, in vista di un sabato che, ancora una volta, potrebbe vedere gli ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Australia 2019 : Vinales vola sul bagnato - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : Maverick Vinales vola sul bagnato nelle FP1 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico della Yamaha ha confermato di apprezzare particolarmente il lay-out oceanico (ricordando il successo dell’anno scorso). Il “Top Gun” della classe regina ha stampato il crono di 1’38?957, essendo l’unico ad infrangere la barriera dell’1’39” e mettendo in mostra in queste condizioni ...

MotoGp - Dovizioso non si sbottona : “dire che siamo ottimisti è esagerato - ma l’obiettivo è il podio” : Il pilota della Ducati non si sbilancia in vista del Gran Premio d’Australia, palesando però buone sensazioni dopo il podio di Motegi Messa alle spalle la trasferta giapponese, la Ducati si concentra adesso sul Gran Premio d’Australia, in programma nel week-end sull’iconico circuito di Phillip Island. AFP/LaPresse Un appuntamento importante per Dovizioso che, dopo il podio di Motegi, vuole continuare a stupire, magari ...

