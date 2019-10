MotoGP | cancellate le qualifiche del GP Australia 2019 dopo la violenta caduta di

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il programma delledel GP d’, 17° round del Mondialedi, è stato cancellato. E’ questa la notizia che arriva da Phillip Island, sede del weekend iridato. Le forti raffiche di vento che si sono abbattute nella zona del circuito hanno costretto la Direzione Gara a prendere questa decisione in nome della sicurezza. L’incidente del portoghese della KTM Miguel Oliveira, nel corso delle prove libere 4, è stato l’episodio determinante. Oliveira, infatti, ha perso stabilità all’ingresso della velocissima curva-1 per le raffiche citate, rischiando di riportare danni molto seri, visto che in quel punto si superano abbondantemente i 300 km/h. Per fortuna, l’alfiere della scuderia austriaca ha subito solo delle contusioni, ma ovviamente quanto accaduto ha portato i piloti a chiedere un confronto d’urgenza con la Race ...

SkySportMotoGP : ??????? Vento troppo forte a Phillip Island ? Cancellate #FP4 e qualifiche della #MotoGP #SkyMotori #AustralianGP… - SkySportMotoGP : ?? Condizioni meteo avverse ? Troppo rischioso scendere in pista ?? per la #MotoGP ?? La decisione della Direzione Gar… - OA_Sport : #MotoGP, #AustralianGP 2019: perché sono state cancellate le qualifiche? Cosa è successo e cosa accadrà: griglia di… -