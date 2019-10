Morti in tir,migrante pagò 34 mila euro

La giovane vietnamita, morta soffocata in un tir con altri 38 migranti nel Sud dell'Inghilterra,avrebbe pagato per il viaggio 30sterline (34) Lo hanno raccontato alla Cnn i genitori a cui la ragazza ha inviato un ultimo sms prima di morire. Autorità britanniche e vietnamite lavorano per identificare le vittime, che inizialmente si pensava fossero tutte cinesi."Mi garantirono che avrebbero preso una rotta sicura", dice il padre della giovane, arrivata in Inghilterra passando per la Cina e poi per la Francia.(Di sabato 26 ottobre 2019)