' Mondo di mezzo' | revocato il 41bis a Carminati

“Mondo di Mezzo” - revocato il carcere duro a Massimo Carminati : La decisione è giunta dopo la pronuncia della Cassazione che ha fatto cadere per l'ex Nar, oltre che per altri imputati, incluso il re delle coop Salvatore Buzzi, l'accusa di associazione mafiosa nel processo cosiddetto Mafia Capitale

Mondo di mezzo - l’articolo 416 bis ha colmato un vuoto normativo. Ora però non è più al passo coi tempi : di Andrea Taffi L’articolo 416 bis del Codice Penale dice che l’associazione a delinquere è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti. Questo articolo è stato introdotto nel nostro Codice Penale con la Legge n. 646 del 1982 (la Legge Rognoni-La Torre) per colmare un inaccettabile ...

Mondo di mezzo - la difesa di Carminati ha presentato l’istanza di revoca del 41 bis : È stata presentata formalmente al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l’istanza per la revoca del 41 bis da parte dei difensori di Massimo Carminati per cui come per gli altri imputati nel processo sul “Mondo di mezzo” è caduta l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Spetta infatti al Guardasigilli infatti firmare il provvedimento per il cosiddetto carcere duro così come revocarlo. L’ex Nar, ...

Mondo di mezzo - come chiamare un potere criminale che ricatta lo Stato? : Le sentenze della magistratura vanno rispettate. Ma si possono, in qualche caso si devono criticare. E’ sbagliata e pericolosa la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente sancito la non sussistenza dell’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416bis del codice penale ai traffici della banda di criminali, politici, imprenditori, professionisti che hanno monopolizzato per anni diversi settori amministrativi capitolini e altri affari ...

Mondo di mezzo - Sabella : “È stato accertato enorme malaffare. Mafia o no - al cittadino romano cambia poco. È comunque grave” : “La sentenza della Cassazione su Buzzi e Carminati? Se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso su questa sentenza della Cassazione, perché ci trovavamo di fronte a un tipo di organizzazione diversa dalla Mafia tradizionale, era un qualcosa di nuovo“. Sono le parole del magistrato Alfonso Sabella, ex assessore alla legalità del Comune di Roma, durante la trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...