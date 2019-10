Mondo di mezzo | a Massimo Carminati revocato il regime 41bis | stop carcere duro

Mondo di mezzo - via libera da procura di Roma : revocato il carcere duro a Carminati : Niente più carcere duro per Massimo Carminati. Col parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è stato revocato il 41 bis all’ex terrorista nero, uno degli imputati principali del processo Mondo di mezzo. Lo si apprende in ambienti del ministero della Giustizia. La decisione è una probabile conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione che ha fatto cadere per Carminati l’accusa di ...

Mondo di mezzo - l’articolo 416 bis ha colmato un vuoto normativo. Ora però non è più al passo coi tempi : di Andrea Taffi L’articolo 416 bis del Codice Penale dice che l’associazione a delinquere è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti. Questo articolo è stato introdotto nel nostro Codice Penale con la Legge n. 646 del 1982 (la Legge Rognoni-La Torre) per colmare un inaccettabile ...

Mondo di mezzo - la difesa di Carminati ha presentato l’istanza di revoca del 41 bis : È stata presentata formalmente al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l’istanza per la revoca del 41 bis da parte dei difensori di Massimo Carminati per cui come per gli altri imputati nel processo sul “Mondo di mezzo” è caduta l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Spetta infatti al Guardasigilli infatti firmare il provvedimento per il cosiddetto carcere duro così come revocarlo. L’ex Nar, ...

Mondo di mezzo - come chiamare un potere criminale che ricatta lo Stato? : Le sentenze della magistratura vanno rispettate. Ma si possono, in qualche caso si devono criticare. E’ sbagliata e pericolosa la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente sancito la non sussistenza dell’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416bis del codice penale ai traffici della banda di criminali, politici, imprenditori, professionisti che hanno monopolizzato per anni diversi settori amministrativi capitolini e altri affari ...

Mondo di mezzo - Sabella : “È stato accertato enorme malaffare. Mafia o no - al cittadino romano cambia poco. È comunque grave” : “La sentenza della Cassazione su Buzzi e Carminati? Se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso su questa sentenza della Cassazione, perché ci trovavamo di fronte a un tipo di organizzazione diversa dalla Mafia tradizionale, era un qualcosa di nuovo“. Sono le parole del magistrato Alfonso Sabella, ex assessore alla legalità del Comune di Roma, durante la trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...

Mondo di Mezzo - dopo la sentenza definitiva in carcere 9 persone : Aggiornamento 23 ottobre 2019 - dopo la sentenza definitiva della Cassazione secondo cui il cosiddetto Mondo di Mezzo non è mafia - con nuovo processo d'appello disposto per ridefinire le pene di Buzzi, Carminati e altri - 9 persone sono state portate in carcere questa notte: si tratta di Mirko Coratti, ex presidente del consiglio comunale capitolino, del dirigente Claudio Turella che si occupava di cura del verde, e poi ...

Mondo di mezzo - standing ovation in carcere per Buzzi. Che ora spera nella libertà come Carminati : “Presto istanza di scarcerazione” : Una standing ovation. È in questo modo che i detenuti del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo hanno accolto la sentenza della Cassazione che ha cancellato l’esistenza di Mafia capitale. È nel penitenziario in provincia di Udine, infatti, che è detenuto Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo annullato dalla Suprema corte. Un annullamento senza rinvio: un nuovo processo d’appello sarà celebrato soltanto per ...

Mondo di Mezzo - per la sentenza applicata la legge Spazzacorrotti : In attesa che inizi il nuovo processo d’appello, in cui andrà ricalcolata la pena per i componenti di quella organizzazione a delinquere che però la giustizia ha stabilito non essere di stampo mafioso, dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono aperte le porte del carcere per 9 dei 32 imputati del processo cosiddetto “Mondo di Mezzo”. In cella per la legge “Spazzacorrotti” L’immediata esecuzione della pena detentiva è la diretta ...

Mondo di Mezzo - Federica Angeli : "Avremo sentenza per mafia fra 20 anni" : Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Partendo ovviamente dal presupposto che le sentenze si rispettano, io penso che si arriverà a una sentenza per mafia con il tipo di comportamenti dell'inchiesta 'Mondo di Mezzo' probabilmente fra 20 anni". Lo dichiara all'Adnkronos la giornalista Federica Angeli riguardo

"Mondo di Mezzo" - 9 portati in carcere : 11.02 Dopo la Cassazione sul processo "Mondo di Mezzo, è definitiva la condanna per 9 imputati. In carcere l'ex presidente dell'Assemblea capitolina Coratti, l'ex dirigente responsabile della cura del verde a Roma Turella, Sandro Coltellacci,Franco Figurelli,Guido Magrini,Mario Schina,Andrea Tassone,Giordano Tredicine e l'ex capo ufficio tecnico di Sant' Oreste, Placidi. Sentenziato che in"Mondo di Mezzo"non è ravvisabile l'associazione ...

Mondo di mezzo - la moglie di Carminati : «Riporto a casa mio marito» : «È caduta la mafia». «Sicuro, siamo sicuri?», chiede a chi le sta seduto accanto, Alessia Marini. La moglie di Massimo Carminati cerca di decifrare velocemente cosa...

Mondo di mezzo - Cassazione annulla il 416 bis non è mafia capitale : Cade l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo sul cosiddetto "Mondo di mezzo". Lo ha stabilito la Cassazione