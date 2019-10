Milano | violentata mentre tornava al campus | studentessa denuncia stupro

Milano - violentata a 20 anni dopo la notte in discoteca : «Era scuro di carnagione» : Continua ad avere ricordi vaghi, nebulosi, ma alcune immagini si sono fissate nella sua memoria. Ricorda che il suo violentatore era scuro di carnagione, che l'ha convinta a uscire dal locale per...

Milano - “violentata fuori dall’Old Fashion” : studentessa denuncia uno sconosciuto : Una studentessa sudamericana, di recente trasferita a Milano, ha sporto denuncia contro un uomo per violenza sessuale. Stando a quando riportato dalla giovane, tutto si è verificato intorno alle quattro di mattina fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, in viale Alemagna, fuori dalla discoteca Old Fashion, dove aveva passato la serata: l’aggressore, che aveva conosciuto poche ore prima, l’ha trascinata per un braccio tra le auto ...