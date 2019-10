Milano Turismo | a settembre oltre 1 milione di visitatori nell’area urbana

Turismo : Magoni - 'Milano meta privilegiata per lo shopping' : Milano, 2 set. (AdnKronos) - "Il Turismo è un volano strategico per l'economia nazionale e regionale: negli ultimi anni la Lombardia risulta essere la regione italiana più apprezzata dagli stranieri per lo shopping internazionale. Grazie a strutture ricettive di alto livello e settori competitivi co