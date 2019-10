Milano | studentessa | Violentata mentre tornavo al campus

Fonte : blogo

(Di sabato 26 ottobre 2019) Unadi 18 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata minacciata, aggredita enella notte tra venerdì e sabato in via Grandi, a Rozzano,stava rientrando presso il suo alloggio neluniversitario. La ragazza, di origini indiane e residente nel Regno Unito, si trova aper un periodo di studio. La denuncia dello stupro è avvenuta alle prime luci dell’alba di sabato. Lasi è presentata in ospedale, denunciando la violenza sessuale e sottoponendosi a tutti i controlli del caso. Ai medici che l’hanno soccorsa, la 18enne ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe poi minacciata, costringendola a seguirlo in un luogo appartato per poi violentarla.: 38enne abusa per anni della nipote Un 38enne è stato arrestato a Sesto San Giovanni con l’accusa di ...

