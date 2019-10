Milano | nel 2020 il prossimo summit del ' World cities culture forum'

Milano - 18enne denuncia stupro mentre rientra nel campus universitario di Rozzano : Stava rientrando nel suo campus universitario di Rozzano quando è stata prima minacciata con un coltello e poi violentata da uno sconosciuto. Lo ha raccontato una ragazza, cittadina indiana di 18 anni, residente a Manchester ma in Italia per un periodo di studio, ai carabinieri e ai medici dell’ospedale Humanitas. I militari sono ora al lavoro per confermare o meno il racconto della 18enne. Secondo quanto riferito dalla studentessa, gli ...

Milano. Turismo : a settembre oltre 1 milione di visitatori nell’area urbana : Il mese di settembre è stato il primo di quest’anno in cui i turisti nell’area urbana di Milano hanno superato

Boxe - Francesco Patera si conferma Campione d’Europa dei leggeri. Domenico Valentino non riesce nell’impresa a Milano : Francesco Patera ha sconfitto Domenico Valentino con verdetto unanime (117-110; 117-111; 117-111) e si è confermato Campione d’Europa dei pesi leggeri. Il pugile con passaporto belga ma di chiare origini italiane ha difeso la cintura continentale per la terza volta in carriera e ora può seriamente puntare a un incontro per una cintura mondiale, all’Allianz Cloud di Milano ha combattuto molto bene ma il verdetto finale appare troppo ...

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce basket - Eurolega in DIRETTA : 41-29 - Della Valle e Rodriguez trascinano i padroni di casa nella prima metà di gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: Rodriguez 12; FENERBAHCE: Vesely 11 41-29 Alley oop Sloukas-Vesely, finisce così il secondo quarto con un’ottima Milano che ha finora molto ben interpretato il match Dopo qualche minuto si può andare a proseguire con gli ultimi 41″7 Altro attimo di pausa: s’è staccato un pezzo di retina dal canestro, va rimesso dov’è con l’ingresso Della ...

Milano - spruzzato spray al peperoncino nella metro : 10 intossicati lievi : Alcuni pendolari, tra i quali alcuni bambini, hanno accusato problemi respiratori: dopo le visite mediche nessuno di loro ha dovuto essere ricoverato in ospedale. È caccia ai colpevoli

Milano - i funerali di Leonardo - il bimbo caduto nella tromba delle scale a scuola. FOTO : Folla commossa per l’ultimo saluto a Leonardo, il bambino precipitato nella tromba delle scale venerdì scorso nella sua scuola e morto dopo alcuni giorni in ospedale. La famiglia: “Non deve più succedere una cosa del genere. Sarai sempre nei nostri cuori”

Biglietti per OneRepublic a Milano nel 2020 - unico concerto in Italia con il nuovo album : Gli OneRepublic a Milano nel 2020, per un unico concerto in Italia in programma al Fabrique. La data è quella del 6 marzo, i Biglietti saranno disponibili in prevendita dal 1° novembre. La nuova tranche di concerti degli OneRepublic avrà inizio il prossimo 2 marzo da Parigi per poi far tappa in molte altre città, da Colonia a Utrecht e Londra, dove il tour si chiuderà il 10 marzo al Palladium. Una la tappa in programma in Italia: il 6 ...

Louis Tomlinson a Milano nel 2020 - con l’album Walls un unico concerto in Italia : A gennaio Louis Tomlinson rilascerà il suo primo progetto discografico da solista e poi arriverà in Italia per un unico concerto al Fabrique di Milano. La data è quella dell'11 marzo 2020 e i biglietti saranno disponibili in prevendita al prezzo di 35 euro + diritti di prevendita in esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 30 ottobre. Successivamente, i biglietti saranno disponibili in prevendita su ...

Il legno abbattuto dalla tempesta Vaia rivive nel Triennale Milano Teatro : Il legno proveniente dalle devastazioni della tempesta Vaia, che nell’autunno scorso ha sconvolto le aree montane del Nordest, avrà una seconda vita grazie a FederlegnoArredo: verrà infatti utilizzato per la ristrutturazione del Triennale Milano Teatro. “Si tratta di un’iniziativa che sottolinea l’impegno della Federazione a difesa del patrimonio forestale italiano – spiega Stefano Bordone, vicepresidente FederlegnoArredo – Poche ore dopo ...

Milano - il legno della foresta distrutta rivive nel Triennale Teatro : Il legno proveniente dalla foresta distrutta rivive in un Teatro milanese. Utilizzato per i lavori di ristrutturazione del Triennale Teatro

Milano - bimbo di 5 anni caduto nella tromba delle scale a scuola : nuovo sopralluogo della procura : Il piccolo è morto ieri dopo alcuni giorni in Rianimazione e un intervento alla testa. Per ora nessun indagato.

Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per la seconda data al Lorenzini District : Saranno due i concerti di Avril Lavigne in programma a Milano nel 2020. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulteriori biglietti per accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne si aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 ...

Milano - il bambino precipitato nella tromba delle scale di scuola è deceduto : È morto il bambino di sei anni che venerdì 18 ottobre era precipitato cadendo dal secondo piano della sua scuola, un volo di circa 10 metri. L'incidente è avvenuto nella scuola primaria 'Pirelli' di via Goffredo a Milano. Milano, il bambino era apparso in condizioni gravissime sin da subito Che le condizioni fossero gravissime era chiaro sin da subito. Dopo l'incidente, infatti, il bambino di sei anni era stato trasportato subito in ospedale in ...

Milano : Bussetti - 'vicenda bimbo caduto a scuola conclusa nel modo più tragico' : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Si è conclusa nel modo più tragico e doloroso la vicenda del piccolo Leonardo". Lo ha detto il Marco Bussetti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città metropolitana sulla notizia della morte del bambino di 6 anni caduto nella tromba delle scale