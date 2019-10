Milano | molesta ragazzina di 13 anni | arrestato

Ginevra Pisani molestata per strada a Milano - : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi valletta a l'Eredità al fianco di Flavio Insinna, ha denunciato sui social di esser stata palpata in pieno giorno, in strada a Milano, da un ragazzo di colore. Novella Toloni Persone: Ginevra Pisani ?

Milano - in piazza Vigili del Fuoco un uomo molesta due bambini di 4 anni al parco : Un episodio grave si è verificato ieri pomeriggio, lunedì 7 ottobre, a Milano, precisamente a piazza Vigili del Fuoco, in zona Lambrate, nel rione Rubattino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, un uomo di etnia rom di 50 anni, già noto pregiudicato, ha molestato due bimbi di 4 anni che stavano tranquillamente giocando in un parco. A poca distanza da loro c'erano le loro mamme, che hanno assistito incredule alla scena che gli ...

Milano - resta in carcere l’uomo accusato di aver molestato una 17enne sul tram. Ha precedenti per danneggiamento : restano chiuse le porte del carcere per il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poi molestato una ragazza di 17 anni su un tram di Milano. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in ...

Milano - 17enne molestata e minacciata con una mannaia su un tram : salvata dall'aiuto di una donna : La giovane stava viaggiando sulla Linea 5 intorno alle 7 di sabato mattina quando un uomo le avrebbe detto: "Sei violentabile".

Una ragazzina è stata molestata a minacciata con una mannaia su un tram a Milano : Sabato mattina, una diciassettenne che si trovava a bordo di un tram della linea 5, a Milano, è stata molestata e minacciata da uno sconosciuto che poi ha estratto una mannaia. L'uomo, che si era poi dato alla fuga, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia e ora si trova nel carcere a San Vittore. L'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha ringraziato la Polizia "per l'encomiabile lavoro ...

Milano : molestata fuori da locale - un arresto (2) : (AdnKronos) - Le ragazze stavano camminando mentre erano intente a raggiungere la loro auto. Il 27enne, dopo aver palpeggiato la vittima, le ha gettato addosso un cocktail bagnandole i vestiti. Immediato l'intervento dei militari e della polizia. "Questa vicenda, visti anche i continui episodi di de