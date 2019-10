Milano Linate accoglie il primo volo dopo tre mesi di stop

Milano - non ce l'ha fatta l'alunno di cinque anni precipitato dalle scalinate a scuola : Ucciso da un volo di 11 metri nella scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero a Milano, e forse da condotte oggetto di indagine riconducibili a un'omessa sorveglianza. La Procura ipotizza, dopo la tragica svolta, il reato di omicidio colposo, pur non essendoci al momento nessun indagato. Non ce l'ha fatta Leonardo, il bambino che frequentava la prima elementare, sezione C, nell'istituto: lo scorso venerdì, era precipitato dalla tromba delle ...

Un uomo è stato trovato morto nei pressi dell’aeroporto di Linate - a Milano : Domenica mattina un uomo è stato trovato morto nei pressi del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Linate, a Milano. Il Corriere della Sera dice che si tratta di un uomo italiano di 42 anni, senzatetto, noto come “il sassofonista” e che

Linate Air Show 2019 - spettacolo e acrobazie nel cielo di Milano : Sull'aeroporto di Milano-Linate, pronto alla riapertura dopo circa 3 mesi di lavori di riammodernamento, si è svolto il Linate Air Show 2019 (prove sabato 12, Show domenica 13 ottobre). Allo spettacolo aereo hanno preso parte alcune tra i più importanti piloti acrobatici e formazioni aeree d'Europa. Tra gli ospiti lo spagnolo Castor Fantoba, Simone Crisarà, Guido Racioppoli, Andrea Pesenato e Dario Salvadori dell'Aeroclub di Milano, ...

ROCKIN'1000 LINATE Milano/ Scaletta del concerto : sul palco anche i comici di Zelig : ROCKIN'1000 LINATE MILANO, programma del mega concerto di oggi, 12 ottobre: ospiti Manuel Agnelli e i Subsonica insieme a tanti protagonisti del rock

Rockin’1000 That’s Live : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...

Jova Beach Party a Milano Linate : il gran finale di un evento epocale. In 100 mila per Jovanotti che duetta con lo spazio : Un successo straordinario per un evento che ha stravolto i canoni della musica live. Si è ballato e si è cantato tanto anche per la tappa milanese del JovaBeachParty, che ha regalato...

Jovanotti a Linate - il Jova Beach Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biglietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...

Tutto quello che c'è da sapere sul Jova Beach Party a Milano Linate : È il gran finale. Dopo i 16 show sulle spiagge d'Italia, sabato 21 settembre arriva l’ultima tappa del Jova Beach Party, sulla pista dell’aeroporto di Linate a Milano, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione (riaprirà il 27 ottobre dopo una ristrutturazione a tempo di record). Il concert

Milano : concerti e Frecce tricolori a Linate prima della riapertura : Milano, 17 set. (AdnKronos) – Un evento senza precedenti con concerti e performance delle Frecce tricolori per rendere omaggio allo scalo di Linate prima della riapertura ufficiale, confermata il 27 ottobre. E’ il MilanoLinateShow, che si terrà il 12 e 13 ottobre dalle 10 alle 23. L’aeroporto, mai usato finora per spettacoli di queste dimensioni, ospiterà oltre alle performance musicali, spettacoli di cabaret, laboratori ...