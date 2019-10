Milano | 50enne arrestato per molestie sessuali su una ragazzina di 13 anni in biblioteca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ha approfittato dell’assenza momentanea dei dipendenti dellaper avvicinarsi a due minorenni e molestare più volte una di loro. È quanto successo – secondo la ricostruzione dei carabinieri – nel tardo pomeriggio di venerdì ad Assago, alle porte di. Protagonista uncon precedenti specifici. Stando all’indagine dei militari dell’Arma due ragazzine, entrambe di 13, si sono alzate dal loro posto di studio nellacomunale per chiedere un’informazione al banco della struttura. A sua volta un uomo, sui 50, accortosi dell’assenza deiri si è alzato e, non vedendo nessuno, ha molestato ripetutamente una delle due. Le ragazze sono riuscite poi a scappate fuori dall’edificio e a mettersi in contatto con la madre di una delle due che ha allertato subito i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno ...

