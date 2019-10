Milano | 11 piantine di marijuana in casa | arrestato

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019), 26 ott. (Adnkronos) - Aveva 11dinella sua. La polizia haun cittadino dominicano di 33 anni per coltivazione di. L’uomo aveva costruito una piccola serra sul balcone di, tra viale Monza e Via Pasteur, con ventole e lampade per avere