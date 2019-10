Milan – Ibrahimovic in rossonero? Maldini sicuro | “non so se accetterebbe la panchina”

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019)al? Il commento del dtPaoloNelle ultime settimana si parla tanto di un possibile ritorno diin Italia. Lo svedese ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A e si è associato tanto il suo nome al. E’ statoha parlare di questa possibilità: “Ibra potrebbe essere un sogno per tante cose, forse dentro la sua testa c’è un po’ la paura di non essere un Ibra dominante. Mi ricordo quando Carlo mi mise in panchina in un derby, ho capito che non avrei accettato una stagione così. Non so se Ibra potrebbe accettarlo“, ha affermato a Sky il dt.L'articoloin: “non so sela panchina” SPORTFAIR.

