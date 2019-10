Migranti | che cosa si è disposti a fare per trovare un’altra vita

Migranti - le ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

Migranti - il trafficante “Bija” che incontrò i membri dell’Interno : “Sono stato al Viminale. Minniti? Non so se l’ho incontrato - forse” : Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo della Guardia Costiera libica di Zawiya che, come rivelato dalle inchieste di Nacy Porsia e di Avvenire, aveva incontrato rappresentanti del ministero dell’Interno italiano al Cara di Mineo nell’ambito della trattativa per la gestione dei flussi migratori dalla Libia ha rilasciato un ‘intervista a L’Espresso. E ha aggiunto un ...

Un pacchetto da 500 euro per andare in Germania : così i Migranti sparivano da Milano : Con 500 euro gli stranieri si assicuravano una sorta di pacchetto che garantiva il volo e un appartamento in cui stare fino...

Il racconto dello psicologo : “I Migranti dopo un naufragio si chiedono ‘perché ci siamo salvati’?” : Lo psicologo palermitano Dario Terenzi, 43 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza come operatore di MSF: "Una domanda su tutte angoscia i migranti: 'Come mai mi sono salvato io e non il mio compagno di viaggio?'. Lo psicologo ha seguito i 13 sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre a Lampedusa.Continua a leggere

Migranti - la gaffe di Trump : “Costruirò un muro anche in Colorado”. Ma lo stato non confina con il Messico : gaffe di Donald Trump che durante un comizio a Pittsburgh ha affermato che la sua amministrazione sta costruendo un muro anche in Colorado. Peccato che questo stato non confina con il Messico ma con lo stato Usa del New Mexico. Subito sui social si è scatenata l’ironia L'articolo Migranti, la gaffe di Trump: “Costruirò un muro anche in Colorado”. Ma lo stato non confina con il Messico proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - il Ruanda accoglie i profughi che noi non sappiamo gestire : Il Ruanda accoglierà nelle prossime settimane altri 120 rifugiati: si tratta del terzo gruppo di Migranti accolti nel Paese dopo essere stati evacuati dalla Libia in base all'accordo siglato lo scorso settembre fra il governo di Kigali, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Unione africana. Secondo il patto, circa 500 rifugiati provenienti dalla Libia saranno evacuti in Ruanda: si tratta specialmente di bambini e ...

I Migranti muoiono anche nei camion. Trovati 39 cadaveri in un tir in Gran Bretagna : Trentanove cadaveri in un camion, nell’Essex. L’autista è stato arrestato, il tir proveniva dalla Bulgaria. Il camion era entrato nel Regno Unito sabato attraverso il porto di Holyhead, dopo un passaggio in Irlanda. Il ritrovamento è avvenuto però solo nelle ultime ore, durante un controllo eseguito dalla Essex Police in un’area industriale di Grays, a est di Londra.L’autista, che ha 25 anni, ...

Migranti : sbarcati a Pozzallo 68 soccorsi - a bordo anche due bimbi piccoli : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Sono sbarcati al porto di Pozzallo questa mattina i 68 Migranti soccorsi ieri dal cargo "Asso 29" e trasbordati sulla nave "Diciotti" della Guardia Costiera nel Canale di Sicilia. I Migranti provengono da Eritrea, Somalia, Marocco e Bangladesh. A bordo anche due bimbi

Ocean Viking chiede porto sicuro per 104 Migranti. 68 recuperati da Asso 29 sbarcheranno a Pozzallo : Ocean Viking si è rifiutata di portare in Libia i 104 migranti salvati, e chiede a Malta e Italia un porto sicuro per lo sbarco. I 68 naufraghi recuperati dal rimorchiatore italiano Asso 29 arriveranno domani mattina a Pozzallo, trasportati dalla nave Diciotti. Lega pressa il ministro Lamorgese: "Pensa di far finta di nulla?".Continua a leggere

Migranti - nuovi sbarchi sulle coste del Salento : intercettata barca a vela con 50 persone a bordo - ci sono anche 19 minori : In Salento continuano gli sbarchi di Migranti. Intorno alle 6 di lunedì, una barca a vela con a bordo 50 persone, tra le quali si contano anche 19 minori, di cui 18 non accompagnati, è stata intercettata da Guardia di Finanza e Guardia Costiera al largo di Santa Maria di Leuca e portata in porto per permettere lo sbarco. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i due scafisti, anche loro a bordo del mezzo, sono stati individuati dalle forze ...

Migranti : Salvini - ‘ripeto mani governo sporche di sangue’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Lo ripeto” che le mani del governo sono sporche di sangue. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a ‘Non è l’Arena’ su La7 rispondendo ad una domanda sulla precedente dichiarazione. “Semplicemente – aggiunge – più gente fai partire, più gente rischi di far morire. Io che ero brutto, cattivo, razzista, fascista, populista, sovranista avevo ridotto dell’80% ...

Migranti - sbarco autonomo a Lampedusa : 57 persone arrivate nella notte - anche tre minori : Proseguono gli sbarchi autonomi sia a Lampedusa che in Sardegna. In particolare sull'isola siciliana sono approdati nella notte 57 Migranti che i carabinieri hanno individuato sulla terraferma, mentre cercavano di raggiungere il centro dell'isola. Tra di loro ci sono anche tre minorenni. Continuano gli sbarchi anche nel Sud della Sardegna.Continua a leggere

Puglia - 81 Migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

Salento : secondo sbarco di Migranti in poche ore : Due sbarchi di migranti nel giro di poche ore sulle coste della Puglia. Dopo i 47 migranti intercettati ieri al largo di Santa Maria di Leuca, nella notte è avvenuto un nuovo sbarco a Otranto. La Guardia Costiera ha intercettato al largo delle coste del Salento 34 migranti curdo-iracheni, tra i quali vi sono anche donne e tre bambini, che si trovavano a bordo di una barca a vela con motore. Dopo essere sbarcati nel porto della località ...