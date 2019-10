MeToo nel ciclismo | la Procura archivia Quasi nessuno testimonia | vince l’omertà

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) Per lafederale ilnelnon è mai esistito. Tuttoto. I testimoni ascoltati finora non hanno prodotto nulla che potesse incriminare qualcuno. Non solo. Ci sono state troppe pochenze. Lasi è limitata a convocare testimoni i cui nomi erano stati fatti dai giornali, ma nessun altro si è presentato di sua spontanea volontà a dare la sua versione dei fatti. Dunque, nulla di fatto. Finisce tutto nel cassetto. La notizia arriva da un comunicato stampa congiunto tra Federazione e Coni. “si rende noto che, a seguito delle indagini svolte, compendiate nella documentazione acquisita e nelle dichiarazioni rese dai soggetti auditi ed informati dei fatti, lafederale ha formalizzato avviso di conclusione delle indagini con intendimento dizione ritualmente comunicato allagenerale dello Sport presso il CONI la quale, in ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.