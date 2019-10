Meteo | il caldo fuori stagione ha le ore contante | crollo termico di 15 gradi

Meteo - dimenticate il caldo. Da settimana prossima è in arrivo una forte perturbazione dalla Scandinavia : dimenticate il caldo, perché dalla Scandinavia è in arrivo una perturbazione alimentata da correnti più fredde farà il suo ingresso sull'Europa centrale lunedì mentre il suo arrivo sulle regioni settentrionali è previsto entro martedì. La prossima settimana - riferisce 3b Meteo - si aprirà con un te

Previsioni Meteo : caldo al termine - prossima settimana freddo e maltempo! : Previsioni meteo - Ormai non ci sono più dubbi, il caldo ha i giorni contati dopo una resistenza estremamente prolungata, durata protrattasi per l'intero mese di ottobre. L'alta pressione africana e...

Previsioni Meteo weekend 26-27 ottobre : sabato e domenica ondata di caldo e sole : Secondo le Previsioni meteo per il weekend 26-27 ottobre, in Italia sabato e domenica torna il sole e il caldo con temperature ben oltre la media stagionale e con punte intorno ai 25 gradi al Centro-Sud. Faranno eccezione Sicilia e Sardegna dove sabato assisteremo a intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Roma : alta pressione e sole pieno - nel weekend torna anche il caldo : Previsioni Meteo Roma – L”annunciata fase perturbata è puntualmente arrivata anche sulla Capitale. Prime piogge deboli e irregolari nel tardo pomeriggio di ieri e verso sera, poi piogge in progressiva intensificazione nel corso della sera, con fase più intensa nelle prime ore notturne, anche con rovesci in qualche fase forti. Tuttavia, avevamo già rilevato, da queste pagine, che, nonostante un buon passaggio perturbato, ...

Previsioni Meteo Napoli - ancora sole e caldo. Ecco quando tornerà la pioggia [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – La particolare esaltazione anticiclonica con temperature quasi estive annunciata nei giorni scorsi per questa prima parte di settimana, sta trovando riscontro nei dati oggettivi: le massime di questi giorni si stanno ponendo mediamente intorno ai +25/27°C a seconda delle varie aree metropolitane. Naturalmente al caldo si sta associando il bel tempo con sole dominante, salvo ogni tanto qualche passaggio innocuo di ...

Previsioni Meteo Roma : oggi ultimo giorno di sole e caldo - ma domani arrivano violenti temporali dal Tirreno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma– Nessuna novità per la giornata odierna. Alta pressione sempre dominante, bel tempo e tanto sole sulla Capitale, con soltanto qualche velatura alta assolutamente innocua, magari più presente nel corso della giornata. Clima sempre molto mite, anzi, è il caso di dire caldo, quasi estivo, visto che nella giornata di ieri la punta massima ha sfiorato i +29°C sulla Capitale, esattamente +28,7°C sui quartieri centrali ...

Previsioni Meteo Napoli - continua l’anomala estate di fine ottobre : sole e caldo ancora a lungo : Previsioni Meteo Napoli – Nulla cambia circa la previsione fino a metà settimana. L’alta pressione continua a essere protagonista del tempo sulla Campania e sul capoluogo partenopeo regalando almeno altre 50/60 ore di clima mite e bel tempo. A seguire, nello specifico da giovedì tarda sera, nella notte su venerdì e anche per la mattinata di venerdì, il tempo, come annunciato da qualche giorno, dovrebbe cambiare. Tuttavia, vi è ancora ...

Previsioni Meteo Roma : altri due giorni di sole e caldo - ma arriva l’allerta per il maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione. Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per ...

Meteo ribaltone : torna il caldo e sarà un weekend decisamente anomalo : L'ondata di maltempo lascerà lo spazio ad un vero e proprio "ruggito africano". Un vasto campo di alta pressione si porterà...

Meteo : il temporale molla la presa - oggi nebbie e ancora caldo sull'Italia : Meteo - Il devastante temporale stazionario che ha attanagliato il nord-ovest, in particolare la Liguria centrale, l'alessandrino e la Lombardia, si è dissolto dopo quasi 20 ore. Le correnti di...

Previsioni Meteo 22 ottobre : migliora al Nord-Ovest - caldo estivo al Centro-Sud : Dopo l'ondata maltempo su Liguria, Piemonte e Lombardia la situazione per la giornata di oggi 22 ottobre tende a migliorare. caldo estivo al Centro-Sud: picchi di 30°C in Sardegna. Ma durerà poco. La nuova perturbazione dovrebbe toccare lo Stivale nella giornata di domani, dal tardo pomeriggio.Continua a leggere

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Meteo - settimana folle tra caldo africano e maltempo : da domani temporali e temperature fino a 30 gradi : Le previsioni Meteo annunicano una settimana particolarmente instabile, con forte maltempo in molte regioni d'Italia e caldo anomalo con temperature sopra la media stagionale....

Previsioni Meteo Roma - continua l’estate di Ottobre : sole e caldo anomalo per gran parte della settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Unica certezza, in una prospettiva di evoluzione per il resto di Ottobre, è la persistenza di un campo gli alta pressione su tutto il Lazio e ovviamente sulla Capitale, alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Temperatura già intorno ai +24/25°C in questi giorni, anche localmente oltre su qualche quartiere, ma i valori massimi sono destinati a lievitare ...