Mercato Juventus | Paratici e Nedved puntano Haaland per gennaio

CalcioMercato Juventus - Rugani ha rinnovato il contratto : lo conferma il bilancio : L'assemblea degli azionisti della Juventus ha dato molti spunti interessanti, dal mercato all'investimento in infrastrutture fino ad arrivare alle vicende extra calcistiche come il saluto militare di Demiral in Francia-Turchia. A tenere banco però è soprattutto il Calciomercato, in particolar modo i possibili investimenti futuri (considerando i 300 milioni di aumento di capitale) ed alcuni rinnovi di contratto già effettuati o da effettuare nei ...

Mercato Juventus - bomba dalla Spagna : assalto a Dybala a gennaio! : Mercato Juventus – Novità importante per quanto riguarda la Joya. Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l’Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su ‘fichajes.net’, la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo Mercato per un grande colpo a gennaio. Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui ...

CalcioMercato Juventus : svolta azzurra. Tre italiani nel mirino : Calciomercato Juventus: si profila una svolta azzurra nella Rosa bianconera. Se da un lato è risaputo l’interessamento per il centrocampista offensivo della Roma Niccolò Zaniolo, per il regista Sandro Tonali del Brescia, e per l’attaccante esterno della Fiorentina Federico Chiesa, nelle ultime settimane la Juve sta monitorando altri tre azzurri già in odore di nazionale ( under 21 e maggiore). Calciomercato Juventus: svolta azzurra. ...

Juventus - tesoretto sul Mercato dopo l’aumento di capitale : tutti i nomi da sogno per il futuro [FOTO] : Nel calcio si dice spesso: “Vincere aiuta a vincere”. E invece “comprare aiuta a comprare” lo avete mai sentito? Effettivamente non è una frase che sentiamo mai pronunciare in ambienti calcistici. Ma se ti chiami Juventus, ad oggi, puoi gridarlo ai quattro venti. Sì, perché l’approvazione dell’aumento di capitale ha permesso al club bianconero di allinearsi ai top europei. 300 milioni in più per le ...

CalcioMercato Juventus - c’è un nuovo nome sul taccuino di Paratici è uno dei più grandi talenti del mondo - ha stregato tutte le grandi d’Europa : Fabio Paratici e la Juventus sono disposte a spendere cifre da capogiro pur di avere in squadra un giovane talento di soli 22 anni che però ha già stregato tantissime squadre in Europa. Il talento in questione è Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, un classe ‘97 che gioca da trequartista e ha un mancino vellutato con il quale può fare ciò che vuole. Il fortissimo trequartista spagnolo è seguito dalle più forti squadre in Europa dal ...

CalcioMercato Juventus - per il mercato di gennaio ipotesi Haaland : La Juventus pensa già al futuro e avrebbe messo nel mirino uno dei migliori giovani del panorama calcistico europeo. Stiamo parlando di Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo. Il giocatore di nazionalità norvegese è andato a segno anche contro il Napoli in Champions League, siglando una doppietta che però non è bastata ad evitare la sconfitta contro il club partenopeo. Un gol su rigore e uno di ...

CalcioMercato Juventus : da Cavani a Eriksen - Paratici al lavoro per colpi a parametro zero : Il Calciomercato della Juventus si muove già per la prossima estate e sulla lista di Fabio Paratici iniziano a fioccare i nomi di grandi giocatori che vanno in scadenza di contratto nel 2020. I primi sul taccuino bianconero sono Eriksen e Cavani ma non sono gli unici, visto che anche altri giocatori sono stati accostati recentemente ai Campioni d’Italia. D’altra parte la tradizione della Juve con i colpi a parametro zero è decisamente positiva: ...

Mercato Juventus : per la difesa occasionissima in Premier : Mercato Juventus: si apre una pista interessantissima in Premier League per la retroguardia bianconera. A causa dell’infortunio subito da Giorgio Chiellini, la Juventus si guarda intorno per trovare un valido sostituto: sia Demiral che Rugani non convincono pienamente Sarri, che potrebbe approfittare di un’occasionissima in Premier League. Mercato Juventus: per la difesa occasionissima in Premier Come riporta il ‘Sun’, il ...

CalcioMercato Juventus : bianconeri in vantaggio per HAALAND : Calciomercato Juventus: Tutti follemente innamorati di Herling Braut Haland. Il giovane attaccante del Salisburgo, classe 2000, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha segnato una doppietta contro il Napoli: per il norvegese sono già ben 6 le reti realizzate in questa Champios League in appena tre partite, bottino che va ad aggiungersi ad uno straordinario avvio nella massia serie Austriaca. Con la maglia del ...

Mercato Juventus : conferma importante - dopo CR7 altro colpo super : Mercato Juventus – E’ una Juventus che ha voglia di diventare ancora più forte quella dipinta dal numero uno bianconeri Agnelli. A margine dell’Assemblea degli azionisti, durante la conferenza stampa, Andrea Agnelli è stato chiarissimo ed ha fugato ogni dubbio. L’obiettivo della società piemontese è quello di diventare ancora più forte di quanto non lo sia, e proprio per tale motivo, è previsto un ulteriore aumento di ...

Mercato Juventus : per Mandzukic 150mila sterline a settimana dallo United : Mercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte cessioni in casa Juventus. La società bianconera è sempre più vicina alla cessione dell’attaccante croato; il calciatore, che ormai da tempo si allena a parte, è molto vicino ad iniziare la sua avventura in Premier League. L’ex attaccante di Bayern Monaco ed Atletico Madrid, avrebbe nettamente abbassato le sue pretese, e sarebbe vicino ad accettare uno stipendio molto più ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic sarebbe vicinissimo allo United : niente Milan o Inter : La notizia più importante di oggi per il Calciomercato della Juventus arriva dalla Spagna e riguarda Mario Mandzukic. L’attaccante croato, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, è sempre più vicino alla cessione che potrebbe avvenire già nei primi giorni di gennaio. Queste sono infatti le giornate giuste per trovare una nuova sistemazione all’attaccante e secondo il sito spagnolo todofichajes.com dovrebbe essere il Manchester United la ...

Mercato Juventus - c’è la svolta : aumento di capitale da 300 milioni - le nuove strategie! : Mercato Juventus- Come annunciato nelle scorse settimane, la Juventus è pronta all’aumento di capitale per circa 300 milioni di euro. Una mossa che consentirà ai bianconeri di recitare una parte d’assoluta protagonista già a partire dall’imminente sessione di Mercato invernale. Questo ciò che si legge nell’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”. Una strategia che potrebbe spingere il club bianconero a ...

CalcioMercato Juventus - “The Sun” : trattativa avanzata tra United e Juve : Calciomercato Juventus – “Mandzukic? Da parte nostra c’è la massima apertura a qualsiasi possibilità, quella che stia qui e quella che vada via” ha detto il Ds della Juventus, Fabio Paratici, ieri sera a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con la Lokomotiv Mosca. Dichiarazioni di facciata, perché l’attaccante croato non rientra più nei piani del club bianconero e dopo la cessione sfumata in estate i ...