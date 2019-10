Max Verstappen F1 | GP Messico 2019 | “Prestazione incredibile L’auto è ottima

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “Buon inizio di weekend - domani in qualifica ci sarà da stringere i denti” : Max Verstappen chiude con il sorriso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno confermando come l’olandese e la sua Red Bull siano sempre performanti sul circuito di Città del Messico. Il suo secondo tempo finale a poco più di un decimo di distacco dal lanciatissimo Sebastian Vettel fa vedere il bicchiere mezzo pieno al classe 1997. “Sono più o meno dove pensavo di essere al termine del mio ...

Curioso siparietto ripreso dalle telecamere di Sky a poche ore dall'inizio del week end di F1 in programma sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico: Max Verstappen fa gli onori di casa, pur essendo olandese, preparando i tacos, piatto tipico del Paese centroamericano.

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “Sarà dura - la Ferrari va forte. Dobbiamo migliorare per il 2020” : Max Verstappen ha vinto le utime due edizioni del GP del Messico e spera di lottare per un magico tris in questa tappa del Mondiale F1 anche se il pilota della Red Bull è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez: “Quest’anno sarà più difficile per noi perché le Ferrari sono veloci in rettilineo e la potenza conta. Sarà dura ma a me piace guidare qui e spero che questo possa ...

Formula 1 – Max Verstappen - frecciatina alla Ferrari : “tanti alti e bassi - meglio la Red Bull” : Max Verstappen punge la Ferrari nel giovedì che da inizio al weekend del Gp del Messico: il pilota sottolinea gli alti e bassi della stagione della ‘Rossa’ Durante le consuete interviste del giovedì, che precedono il weekend di gara, Max Verstappen non ha perso l’occasione di scoccare una frecciatina ai danni della Ferrari. Il pilota olandese, che per il Gp del Messico punta unicamente al successo, ha sottolineato come, ...

F1 - Jenson Button su Max Verstappen : “È il pilota più veloce di sempre che abbia guidato una Formula 1” : Il Mondiale di Formula 1 si appresta ad affrontare gli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2019 con Lewis Hamilton ormai davvero vicinissimo ad aggiudicarsi il sesto titolo mondiale piloti della carriera, il quinto con la Mercedes a partire dal 2014. Nell’ambiente ci si interroga da tempo su chi potrà raccogliere il testimone del britannico nel ruolo di prossimo dominatore del circus, ma Jenson Button sembra avere le idee abbastanza ...

F1 - Max Verstappen : “Posso puntare al Mondiale con Red Bull. Il rapporto con Honda richiede tempo” : Max Verstappen sta disputando un’ottima stagione in Formula Uno, ha vinto due Gran Premi e ha sempre regalato spettacolo al volante della sua Red Bull. L’olandese non ha però tra le mani una vettura con cui competere per il titolo iridato, è un talento indiscusso che ha davanti a sè un futuro radioso e che ha tutti i mezzi per poter competere per il bersaglio grosso. Il contratto del 22enne con la scuderia austriaca scadrà al termine ...

F1 - Max Verstappen : “Voglio un compagno che sia in lotta con me - come era con Ricciardo. Albon è sulla strada giusta” : Max Verstappen si sta rendendo protagonista di un buon Mondiale F1, ha vinto due Gran Premi (Austria e Germania) salendo sul podio in altre quattro occasioni (un secondo e tre terzi posti). L’olandese si sta confermando come uno dei migliori piloti in circolazione, un giovane talentuoso destinato a dire la sua nella lotta per il titolo iridato nei prossimi anni a patto naturalmente che la Red Bull riesca ancora a crescere tenendo il passo ...

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “Deluso per l’esito della corsa. Incidente con Leclerc? Mi sembra che le cose siano chiare…” : Un risultato deludente per l’olandese Max Verstappen quello del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il pilota della Red Bull, autore di un ottimo scatto al via, è stato centrato dal monegasco Charles Leclerc (in lotta per la terza posizione), riportando danni importanti alla propria vettura e dovendosi ritirare. Un episodio su cui ancora si attende il giudizio da parte della Direzione Gara ma è ...

Formula 1 – Ferrari - senti Irvine : “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori stupidi - Charles ha più potenziale” : Eddie Irvine parla confronta i talenti di Charles Leclerc e Max Verstappen: secondo l’ex pilota Ferrari il giovane monegasco è il più forte fra i due Charles Leclerc e Max Verstappen sono il presente e il futuro della Formula Uno. I due giovani piloti hanno già dimostrato di poter battagliare con i colleghi più esperti, non solo in quanto talento, ma anche sotto il profilo della personalità. Resta solo da capire chi fra i due è ...

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “Andare a podio è il mio obiettivo - lo slittamento delle qualifiche non sarà un problema” : L’olandese Max Verstappen è pronto per affrontare la sfida del GP del Giappone, prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka le aspettative dell’orange sono di far bene, visto e considerato che la sua Red Bull è spinta dal motore Honda. La casa Giapponese vorrà mettersi in mostra nell’appuntamento di casa e dunque le aspettative sono piuttosto importanti per questo round. Non è un caso che la scuderia ...

Formula 1 - Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari : per l’olandese arriva un sorprendente consiglio : Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi. LaPresse Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto ...

Formula 1 - Max Verstappen avverte la Red Bull : “non credo che a Suzuka potremo puntare alla vittoria” : Il pilota olandese ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Suzuka, mettendo in guardia la propria scuderia Non è un periodo positivo per la Red Bull, nettamente inferiore al momento rispetto a Mercedes e Ferrari, come confermato dal Gran Premio di Russia. photo4/Lapresse Partito dalla nona posizione della griglia a Sochi per la sostituzione di alcune componenti del motore, Max Verstappen non è andato oltre il quarto posto, ...