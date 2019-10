Matteo Salvini e la foto del dessert che scatena i commentatori | “Non è da tutti vantarsi

Matteo Salvini prepara la spallata al governo : il test nazionale in Umbria sarà decisivo per il centrodestra : Matteo Salvini ha già pronta la spallata di governo. "Dopo cinquant'anni domenica sera si festeggia e poi te li saluto io la Marini, Conte, Di Maio e Zingaretti...". Il leader della Lega prevede già un grande successo del centrodestra in Umbria dove è candidata alle Regionali la leghista Donatella T

Matteo Salvini replica ad Elisa Isoardi : ‘Sui miei telefoni solo cose di lavoro’ : Matteo Salvini è intervenuto al programma radiofonico di Radio1 , Un Giorno da Pecora. Durante l’intervista, il leader della Lega ha replicato alle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata Elisa Isoardi. Nei giorni scorsi la conduttrice Rai è tornata a parlare del rapporto con l'ex ministro. La Isoardi ha affermato che durante la relazione con il politico, in più di un’occasione avrebbe spiato il telefono del suo uomo....Continua a leggere

Matteo Salvini - Borghi (Pd) annuncia commissione d'inchiesta su Moscopoli : "Problema di sicurezza nazionale" : Al Copasir la Lega torchia Giuseppe Conte sul Russiagate, e il Pd farà altrettanto con Matteo Salvini su "Moscopoli". Ad annunciarlo, a Repubblica, è Enrico Borghi, membro dem del Copasir. La maggioranza giallorossa chiederà conto al leader della Lega degli incontri avuti da Gianluca Savoini all'hot

Augusto Minzolini spaventa Matteo Salvini : "La vittoria in Umbria della Lega può rafforzare il governo" : Attenzione al voto in Umbria, e poi a quello nelle Marche. Attenzione, non tanto per il governo quanto piuttosto per Matteo Salvini e il centrodestra. A ribaltare lo schema è Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7. Il giornalista, infatti, mette in dubbio quanto affermato da molti, leade

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - il capolavoro di Matteo Salvini - Lega al 35% - bene FDI - stabile Forza Italia - crollo PD e M5S : Uno scenario apocalittico quello che si potrebbe prospettare se gli Italiani fossero chiamati alle urne nelle prossime ore. la Lega secondo gli Ultimissimi sondaggi sarebbe al 35% delle preferenze. Un risultato sbalorditivo per Matteo Salvini che vede ancora crescere la sua popolarità. Il leader della Lega in queste ore è in Umbria dove sta cercando con tutte le forze di portare il centrodestra alla vittoria alle prossime regionali che si ...

Matteo Salvini risponde a Elisa Isoardi : "Ecco cosa è nascosto nel mio cellulare" : Brinda alla vittoria in Umbria con un mojito, canta Bandiera Rossonera invece che Bandiera Rossa, spiega che, a differenza di quanto detto da Elisa Isoardi, sul suo cellulare no c'è mai stato nulla di compromettente e che ora è felicemente insieme a Francesca Verdini, con la quale però non si parla

“Non mi hai rotto…”. Dopo il retroscena di Elisa Isoardi - la replica di Matteo Salvini. Parole grosse : “Nei miei telefoni non c’è mai stato niente di compromettente. Non mi ha rotto nessun cellulare”, sono queste le Parole che ha utilizzato Matteo Salvini ricostruendo in parte la vicenda della rottura con Elisa Isoardi. Il leader del Carroccio, evidentemente poco contento del racconto della sua ex, ha replicato di non sapere nemmeno che Elisa Isoardi conoscesse la sua password. Chiaro è che se da una parte per Elisa Isoardi era solo un gioco, per ...

Matteo Salvini : “Non ho tradito Elisa Isoardi e non è vero che mi ha spaccato uno smartphone” : Elisa Isoardi alle prese con la password del telefono di Matteo Salvini e con la scoperta di qualche altarino. Così aveva raccontato la conduttrice de La Prova del Cuoco a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. La Isoardi aveva parlato di una data di nascita per ‘sbloccare’ il telefono. Il leader della Lega ha però smentito tutto sempre a Un Giorno da Pecora: “Su questo cellulare qui la password è complicatissima: ...

Alessia Morani ad Agorà attacca Matteo Salvini sull'omicidio di Roma : "Spregevole e barbarico" : Chiedere maggiore sicurezza, per Alessia Morani, è "spregevole" e "barbarico". Si parla dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e del dito puntato da Matteo Salvini contro il governo per i tagli alle forze dell'ordine. Il leghista chiede più sicurezza, lo fa dopo aver speso ovviamente parole di cordogli

Matteo Salvini a Dritto e Rovescio - assist di Paolo Del Debbio : attacco a Giuseppe Conte sull'omicidio di Roma : A Dritto e Rovescio, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, si parlava del brutale omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ammazzato con un colpo di pistola alla nuca a Roma mentre cercava di difendere la sua fidanzata da una rapina. E si parlava della violenta polemica tra Matteo Salvini e

Sondaggio Index per PiazzaPulita - Matteo Salvini e Giorgia Meloni : altro botto in sette giorni : Un'altra settimana con il turbo per la Lega di Matteo Salvini. Anche il Sondaggio proposto da Corrado Formigli a PiazzaPulita non può che confermarlo. Chiamatelo effetto-San Giovanni, oppure effetto-manovra, il Sondaggio Index Research mostrato su La7 giovedì 24 ottobre indica un'ulteriore crescita

Matteo Salvini contro preti - insegnanti e magistrati : “La smettano di fare politica” : L'ex ministro dell'Interno non accetta le contestazioni durante un'iniziativa elettorale vicino a Perugia. Poi Salvini attacca anche l'alleanza giallorossa, che correrà insieme per le elezioni in Umbria: "Hanno capito che quello di domenica è un voto politico e sanno che prenderanno una mazzata che se la ricorderanno per 50 anni. Li spianiamo".Continua a leggere

Matteo Salvini segreto - “Non ho mai tradito Elisa Isoardi - poi parla sul possibile matrimonio con Francesca Verdini : In una recente puntata di “Un giorno da Pecora” andato in onda su Radio Uno l’ex fidanzata di Matteo Salvini aveva raccontato di aver prima scoperto la password del cellulare dell’ex Ministro degli Interni e di aver “trovato qualcosa che l’aveva fatta molto arrabbiare”. Elisa Isoardi aveva detto che in particolare a farla insospettire era stata una data di nascita. Salvini a sua volta è intervenuto a un giorno da Pecora e ha smentito la ...

Dritto e rovescio - Matteo Salvini : "In Lombardia gli anziani che hanno sempre pagato non pagano più l'affitto" : Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, sottolinea la "soluzione pratica a favore degli anziani" adottata dalla Regione Lombardia governata dal leghista Attilio Fontana: "La Lombardia da quest'anno non fa pagare l'affitto agli anziani che nelle case popolari hanno