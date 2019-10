Matteo Renzi | l' ultima trovata della sinistra per combatterlo | Cambiare il nome del

Matteo Renzi cresce in Parlamento : arrivano parlamentari di Forza Italia : I numeri parlano chiaro: il centrodestra sarà sempre più salviniano. Infatti la campagna acquisti di Matteo Renzi interessa anche quel

Matteo Renzi - Luigi Marattin sull'assenza di Italia Viva a Narni : "Loro sono socialdemocratici - noi no" : Luigi Marattin vuota il sacco sull'assenza di Matteo Renzi a Narni. Proprio qui gli alleati di governo (Zingaretti, Conte e Di Maio) si sono fatti immortalare più uniti che mai. "Pd, M5S e LeU stanno costituendo un'alleanza politica strutturale, magari pure un soggetto politico unico: una socialdemo

Silvio Berlusconi - altri cinque azzurri lasciano Fi per Matteo Renzi. L'indiscrezione di Minzolini : L'Opa di Matteo Renzi ha ottenuto risultati: dopo l'addio di Giuseppina Occhionero di Liberi e Uguali, il leader di Italia Viva è pronto ad accogliere anche gli azzurri. All'invito ai "delusi" del partito del Cav dal palco della Leopolda, avrebbero risposto in cinque. Tutti deputati, riferisce Augus

Matteo Renzi - la pugnalata dell'amico Dario Nardella : "Il Pd deve cambiare nome e sfidare Italia Viva" : Il Pd deve cambiare nome e sfidare Matteo Renzi. Firmato Dario Nardella, sindaco di Firenze, amico storico e "delfino politico" dello scissionista nuovo leader di Italia Viva. "Bene fa Nicola Zingaretti a chiedere lealtà alla maggioranza: non può essere solo il Pd a mostrare responsabilità di govern

Sondaggio Index a PiazzaPulita - per il 60% del campione Matteo Renzi farà cadere il governo : Chi crede ancora in Matteo Renzi? Risposta scontata: nessuno, o quasi. Scontato, per uno che ha fatto delle manovre di palazzo - poi rivendicate - il suo marchio di fabbrica. Ed il fatto che in pochi, anzi pochissimi, credano al leader di Italia Viva emerge in controluce anche da un Sondaggio Index

Rapina a Roma : Matteo Salvini attacca Conte - Renzi e M5S sulla sicurezza : Luca Sacchi, 25 anni ancora da compiere, non c'è l'ha fatta. Il ragazzo, la notte scorsa, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata, Anastasia, da un tentativo di Rapina. Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, attaccando il premier Giuseppe Conte, ma anche Matteo Renzi, Zingaretti ed il M5S, li ha accusati di aver tagliato i fondi alle forze dell'ordine e sulla sicurezza. Il presidente del Consiglio, duro, ha ...

Giuseppe Conte al Copasir - il retroscena su Matteo Renzi : "Mi dicono che i leghisti sono stati teneri con lui" : Il mistero nel mistero. Giuseppe Conte ha affrontato il fuoco di fila di domande sul Russiagate nell'audizione al Copasir e nell'Aula del comitato di controllo parlamentare sui servizi segreti non sono mancate sorprese. "Grillini e Pd lo hanno assecondato - riferisce Augusto Minzolini nel suo retros

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Matteo Renzi contro Alfonso Bonafede : "Distante anni luce - tintinnio di manette". Ma sul governo... : Mister cinque per cento scarso, ovvero Matteo Renzi, continua a riempire pagine e pagine dei giornali. Oggi è il turno di un'intervistona al Corriere della Sera, in cui scaccia le accuse di voler minare il futuro del governo: "Se c'è chi pensa al voto lo dica. Io non voglio staccare la spina, la ho

Matteo Renzi : “Non voglio staccare la spina al governo - eleggeremo il successore di Mattarella” : Matteo Renzi in un'intervista sul Corriere della Sera parla anche del suo partito Italia viva: "La sfida è passare dal partito personale al partito delle persone. Se Italia viva resterà il partito di Renzi potrà puntare nei prossimi mesi a raggiungere il 10%". E sul governo assicura: "Durerà fino al 2023".Continua a leggere

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta - Gabriele Salvatores - Enrico Brignano e Matteo Renzi tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Quarta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta, ...

Sondaggio Ixè per Cartabianca - centrosinistra ko : Matteo Renzi e Pd - un sorpasso per due : Questo centrosinistra, in tutte le sue accezioni, non convince gli elettori che questa settimana gli infliggono una bella batosta. Secondo il Sondaggio dell'Istituto Ixè, illustrato in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, infatti, Pd e Italia Viva di Matteo Renzi perdono una bella

Matteo Renzi - riunione al Senato con gli esponenti di Forza Italia : colpo basso a Silvio Berlusconi : Mentre alla Camera si discuteva del dl imprese, al Senato Matteo Renzi avviava la caccia ai delusi Forza Italia. "Vi aspetto per rafForzare il centro", avrebbe detto con un sorriso seducente il leader di Italia Viva, a un gruppo di Senatori azzurri. E così nella Sala Garibaldi, intorno a Renzi si è

Dario Franceschini - il suo nome per il dopo-Mattarella al Quirinale : la velina di Matteo Renzi : Tutto gira intorno a loro. Matteo Renzi, certo, ma anche Dario Franceschini. I retroscena si scatenano sulle parole che il leader di Italia Viva ha speso, dal palco della Leopolda, sulla "legislatura che deve arrivare all'elezione del presidente della Repubblica" nel 2022, e al vero obiettivo dell'a