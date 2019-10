Mamma Giovanna parla e consegna il figlio La fidanzata Anastasiya tace sui misteri

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Stefano Vladovich La ragazza nega: «Luca non c'entra con la droga. Controllava suo fratello» Roma «Valerio ha fatto una cazzata». Si è fatta accompagnare dall'altro, Andrea, fino al commissariato di polizia del suo quartiere, San Basilio. Qui, di fronte al primo dirigente è crollata. «Ho paura che miosia coinvolto nell'omicidio di Luca Sacchi». Sconvolta per quello che stava raccontando ma ferma e determinata. «L'ha confessato a Cristian B., un amico, prima di fuggire - dice - e lui ha telefonato all'altro mio, Andrea». Una madre coraggioProietti. È lei, una casalinga dal cuore di, a far chiudere le indagini in una manciata di ore. Pensa alla madre di Luca, al suo dolore per la perdita del. E va a denunciare il suo.Kylemnyk, 25 anni ucraina, invece dire non ha voglia. Non vuole chiarire quello che gli inquirenti ...

