Maltempo | Sicilia | Musumeci ' interventi immediati su infrastrutture danneggiate' 2

Maltempo : Sicilia - Musumeci 'interventi immediati su infrastrutture danneggiate' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "La Regione interverrà immediatamente, senza bisogno di aspettare provvedimenti da Roma, per riparare le infrastrutture danneggiate, e che sono già in fase di verifica, attraverso la Protezione civile e la Struttura contro il dissesto idrogeologico". Lo ha assicurato i

Maltempo Sicilia - morto agente penitenziario : cordoglio di Micciché - la Procura apre un’inchiesta : La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe Cappello, 52 anni, agente di polizia penitenziaria, morto in seguito all’esondazione del torrente Tellaro a Noto, nel Siracusano. Lo conferma il Procuratore capo Sabrina Gambino, che ha specificato come allo stato nessuna persona e’ stata iscritta nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato e’ omicidio colposo. “Esprimo il mio piu’ ...

Maltempo Sicilia - frana a Ispica : evacuate 8 famiglie - chiesto lo stato di calamità : Situazione ancora critica in Sicilia, dove il Maltempo da due giorni sta mettendo in ginocchio la regione. Il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa è stato impegnato tutta la notte per far fronte alle 240 richieste di intervento per il Maltempo. Le maggiori richieste sono giunte dalla fascia costiera di pertinenza dei comuni di Modica-Scicli e Ispica. Vista la gravità della situazione, è stato richiamato il personale ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : stato di calamità per la Regione : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si recherà nelle prossime ore nel Siracusano e nel Ragusano, sui luoghi colpiti dal nubifragio di questa notte. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il governatore ha già sentito, in mattinata, i sindaci di Rosolini e Ispica, con i quali, nel pomeriggio, farà il punto della situazione. “Al di là dei danni materiali, che appaiono essere notevoli ...

Maltempo Sicilia : ambulanza bloccata a Rosolini - bimbo rischia la vita : Due giorni di fuoco in Sicilia devastata dal Maltempo che nelle scorse ore ha causato ingenti danni: un’ambulanza, a causa delle forti piogge, è rimasta bloccata ieri sera all’altezza di Rosolini, impedendo al mezzo di soccorso di proseguire la sua corsa verso il Policlinico di Catania. A bordo del mezzo un bimbo di 3 anni che doveva subire un intervento di appendicite acuta e la madre, che ha vissuto momenti di paura anche a causa ...

Maltempo in Sicilia - aperte voragini nel ragusano e nel siracusano : L'ondata di Maltempo che ha colpito la zona sud-est della Sicilia (GUARDA LE FOTO), oltre a causare la morte di un agente di polizia penitenziaria, travolto dall'esondazione del torrente Tellaro mentre faceva rientro nella sua abitazione a Rosolini, in provincia di Siracusa, ha causato anche vere e proprie voragini in provincia di Ragusa e nel siracusano. Nei pressi di Ispica (Ragusa), in particolare, la furia del torrente Favara straripato ...

Sicilia - ingenti danni per il Maltempo : enorme voragine a ridosso dell’abitato di Ispica : L’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. A Ispica le forti piogge hanno provocato lo straripamento di ...

Maltempo in Sicilia - un morto nel Siracusano. Salvate 16 persone. FOTO : Il nubifragio che ha investito nella notte il Sud Est della regione ha provocato una vittima, un agente penitenziario di 52 anni. Era stato segnalato come disperso sulla statale 115. Il corpo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco tra Noto e Rosolini

Maltempo : frane e allagamenti in Sicilia - forte vento e voli dirottati a Catania : Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia. Questa la situazione alle 11, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie: linea Alcamo-Castelvetrano-Trapani, riattivata alle 10.20 ...

Allerta Meteo - Maltempo senza sosta in Sicilia : violenti temporali in atto - altre 24 ore di fenomeni estremi : E’ un’altra giornata di forte maltempo in Sicilia: i violenti temporali che stanno risalendo la fascia jonica Siciliana, dopo aver provocato una disastrosa alluvione nella notte nel siracusano e nel ragusano, si stanno adesso abbattendo in modo particolare nel catanese, pur insistendo ancora su Siracusa. Eloquenti le mappe satellitari, del radar e delle fulminazioni che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Continuerà a ...

Permane Maltempo in Sicilia - un morto nel siracusano : Permane in Sicilia l'allerta meteo rossa della Protezione civile per il maltempo, che sta adesso interessando l'area di sud-est dell'isola

Maltempo in Sicilia - ancora allerta meteo <br> Morto un agente : C’è una vittima dell'ondata di Maltempo che sta imperversando in Sicilia, nella parte sud-orientale dell’isola. A perdere la vita un agente della polizia penitenziaria dato per disperso nella notte, il cui cadavere è stato poi rinvenuto dai vigili del fuoco sulla statale 115, nel siracusano.Nella stessa zona, all’altezza del comune di Noto, già venerdì sera due auto erano state investite alla piena di un torrente. L’agente mentre era alla ...

Maltempo Sicilia - straripa torrente nel Ragusano : strage di agnelli e pecore a Ispica : Oltre 60 capre, pecore e agnelli sono morti a causa del Maltempo che ha colpito ieri la zona di Ispica (Rg) dove è straripato il torrente ”Favara” provocando una vera e propria strage di ovini dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che supera i 100.000 euro. “Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati – afferma il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo ...

Maltempo in Sicilia : a Noto agente di polizia muore travolto dal fango - auto nel torrente : L'ondata di Maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima nel Siracusano. Si tratta di un agente di polizia penitenziaria che era stato segnalato come...