Maltempo in Sicilia | travolto da un fiume di fango | trovato morto un agente penitenziario

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia nella notte : il terreno si apre a Ispica - evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO] : Situazione drammatica per il Maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco Siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, ...

Maltempo Sicilia - altra notte di paura : nubifragi nel Ragusano : fiumi di fango per le strade [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo continua a martellare la Sicilia con violenti nubifragi, che nel Ragusano, tra Scicli e Ispica, stanno prendendo la forma di alluvioni. Un fiume di fango ha invaso Viale 1° Maggio a Scicli, come dimostra il video in fondo all’articolo. Tante le strade impraticabili a causa dell’acqua o dei detriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal Comune raccomandano di limitare gli spostamenti. Preoccupa ...

Maltempo : allerta rossa su Sicilia - a Caltagirone scuole chiuse anche domani : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - scuole chiuse anche domani a Caltagirone, in provincia di Catania, dato il perdurare dell'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Cari

Maltempo Sicilia - riattivati i collegamenti ferroviari nell’agrigentino e nel nisseno : È ripreso il traffico ferroviario sulle linee Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì, dopo la sospensione scattata alle 5 del mattino per via del Maltempo. Lo comunica Rfi in una nota. Resta sospesa, invece, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Piraineto – Trapani. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria italiana. L'articolo Maltempo Sicilia, riattivati i ...

Maltempo - Allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO IN DIRETTA : anche domani, Sabato 26 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni Siciliani dove imperversa il Maltempo che sta provocando gravi criticità. Ha iniziato a diluviare tra Catania e Messina, nell’area di convergenza compresa tra Etna, Nebrodi e Peloritani dove ci aspettiamo una vera e propria alluvione nella prossima notte. molti Sindaci, a causa dell’Allerta rossa emanata oggi dalla protezione civile anche per la giornata di ...

Maltempo Sicilia - smottamenti e fango su alcune strade nell’Agrigentino : chiusure e disagi : Tecnici e cantonieri del settore Infrastrutture stradali del Libero Consorzio comunale di Agrigento sono al lavoro dalla notte scorsa sulla rete stradale provinciale, in seguito alle forti precipitazioni che si sono abbattute sulla provincia di Agrigento. smottamenti di fango e detriti sulle carreggiate sono stati segnalati in particolare nei comparti stradali est e centro-nord. La strada provinciale 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti è ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte Maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Maltempo - allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse in cinque province. Caos treni : allerta meteo rossa in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il Maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle...

Forte Maltempo in Sicilia : treni sospesi e disagi : Una Forte ondata di maltempo come previsto si sta abbattendo sulla Sicilia. Il vasto temporale (sistema v-shaped) di cui vi abbiamo parlato ieri sera, che aveva colpito il trapanese con tanti danni,...

Treni fermi in Sicilia per il Maltempo : Treni fermi in Sicilia per il maltempo. Programmato un servizio sostitutivo con bus ad Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa

Maltempo in Sicilia : un disperso e scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi, venerdì 25 ottobre, nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. In via precuazionale sono state sospese le attività didattiche in diverse località: Catania, Siracusa, Noto, Modica, Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, Eolie, Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Enna, Leonforte e Troina. L'ondata di Maltempo dovrebbe intensificarsi nelle prossime ore: sono previsti ...

Maltempo in Sicilia : Fonte foto: TwitterMaltempo in Sicilia 1Sezione: Cronache Tag: Maltempo Luca Sablone Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in via precauzionale. Un anziano di 80 anni è disperso dopo essere probabilmente caduto nel fiume Salso: non si hanno più sue notizie da quel momento Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in via precauzionale. Un ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : disperso un 80enne nell’agrigentino - forse è scivolato dentro a un fiume. Scuole chiuse in 5 Province : Un 80enne è disperso da giovedì notte, probabilmente dopo essere scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, a Licata, in provincia di Agrigento, a causa del Maltempo che ha colpito la Sicilia. A dare l’allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, ha notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati i familiari dell’ottantenne, che già lo cercavano e hanno riconosciuto le ciabatte. ...