Maltempo Giappone | almeno 10 morti Piogge torrenziali e frane dopo tifone Hagibis

Maltempo Giappone - 10 morti - almeno 3 dispersi per le piogge torrenziali : 10 persone hanno perso la vita e altre 3 sono disperse a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro del Giappone, a sole due settimane dal passaggio mortale del tifone Hagibis. Secondo quanto fanno sapere le autorità locali, nove persone sono morte a causa di frane e inondazioni: tra queste due uomini anziani sono stati ritrovati annegati nelle auto, nella zona di Chiba, a sud-est di Tokyo. Le immagini aeree hanno mostrato i ...

Giappone - Maltempo : almeno 10 i morti : 7.22 almeno 10 morti e 4 dispersi in Giappone per le piogge torrenziali che hanno investito il Paese. La perturbazione ha provocato allagamenti e frane in aree dell'arcipelago centro e nord orientale. I maggiori danni si registrano nelle prefetture di Chiba, Fukushima e nella città di Iwaki, a nord-est di Tokyo, dove si sono rese necessarie evacuazioni. Cancellati 20 voli all'aeroporto di Narita e alcuni servizi ferroviari nelle prefetture di ...

Maltempo Giappone - frane e allagamenti per forti piogge : 4 morti - un disperso : Quattro persone sono morte e un’altra risulta dispersa a causa degli allagamenti e delle frane in Giappone, colpito da forti piogge appena due settimana dopo un violento tifone. Lo hanno fatto sapere le autorità e i media locali. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha avvertito: “I rischi di disastri sono aumentati, per favore siate estremamente vigili su frane, aumento nel volume dell’acqua dei fiumi e allagamenti, perché ...

Formula 1 - Gp del Giappone : il Maltempo stravolge gli orari - cosa cambia : Il tifone Hagibis ha costretto gli organizzatori a spostare le qualifiche di sabato alla mattina di domenica, direttamente...

Maltempo in Giappone - il tifone Faxai si abbatte su Tokyo : maxi evacuazione - fermati treni e aerei [FOTO e VIDEO] : Mentre sull’oceano Atlantico l’uragano Dorian si abbatte con violenza sul Canada e minaccia l’Europa, anche in Giappone sta arrivando una tempesta tropicale di cui Tokyo sta già fronteggiando i primi fenomeni meteo estremi provocati dal tifone Faxai, che sta risalendo l’oceano Pacifico ed è un “mostro” di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Nella metropoli Giapponese (che conta oltre 9 milioni di ...