Maltempo | frane e allagamenti in Sicilia | forte vento e voli dirottati a Catania

Maltempo Giappone - frane e allagamenti per forti piogge : 4 morti - un disperso : Quattro persone sono morte e un’altra risulta dispersa a causa degli allagamenti e delle frane in Giappone, colpito da forti piogge appena due settimana dopo un violento tifone. Lo hanno fatto sapere le autorità e i media locali. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha avvertito: “I rischi di disastri sono aumentati, per favore siate estremamente vigili su frane, aumento nel volume dell’acqua dei fiumi e allagamenti, perché ...

Maltempo : territorio fragile - “9 Comuni su 10 a rischio per frane o alluvioni” : “Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove Comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che “sono saliti a 7275 i Comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni Maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Maltempo - alluvione tra Piemonte e Liguria : situazione drammatica per le frane - chiuse 2 statali e 17 provinciali [DETTAGLI] : L’ondata di Maltempo di ieri ha causato esondazioni e frane anche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini ...

Maltempo - un morto nell’Alessandrino. Frane e crolli in Liguria. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte, che ha annunciato il suo governatore chiederà lo stato di emergenza, e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Ondata di Maltempo - il bilancio è pesante : un morto - dispersi - frane e crolli : Due persone risultano disperse nell'Alessandrino. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani. morto un...

Ondata di Maltempo - adesso si teme il peggio : dispersi - frane e crolli : Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani e di un...

Maltempo - frane e treni bloccati. Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi : Il Maltempo ieri ha flagellato il Nordovest: frane e sfollati. Nell'Alessandrino ci sono tre dispersi. Si teme per la piena del fiume Bormida e le scuole oggi rimarranno chiuse. Vicino a Genova, a Rossiglione, un intero quartiere è rimasto isolato, mentre è crollato un ponte a Capriata.Continua a leggere

Maltempo - ancora disagi al Nord : frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - ancora disagi al Nord : treni fermi - frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova, Milano e Torino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato