Maltempo | due auto travolte da piena torrente a Ispica | tutti salvi

Il Maltempo in Piemonte ha ucciso due persone : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: è il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino negli ultimi giorni, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Questa mattina, a causa del maltempo dei giorni scorsi che ha gonfiato il fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). La strada è ...

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Due morti per Maltempo. Il Piemonte chiede lo stato d’emergenza : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: e' il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino anche nella notte, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto lo stato d'emergenza e il capo della Protezione civile, Borrelli, in visita nelle zone piu' colpite, ha ...

Previsioni Meteo Roma : altri due giorni di sole e caldo - ma arriva l’allerta per il Maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione. Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per ...

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell'Alessandrino - si cercano due persone : È stato ritrovato morto un tassista disperso da ieri sera nell’Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo rendono noto fonti dei soccorritori.Il corpo dell’uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. La vettura è stata travolta dall’acqua di un rio che ha esondato. Era ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...

Maltempo - un morto un tassista e due anziani dispersi nell'Alessandrino. Oltre cento sfollati. In Liguria è ancora allerta : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di...

Maltempo - un morto e due dispersi nell'alessandrino : E' di un morto e due dispersi il bilancio dell'ondata di Maltempo che in queste ore sta investendo le regioni del nord, in particolare in Piemonte

Maltempo - un morto un tassista e due anziani dispersi nell'Alessandrino. Oltre cento sfollati : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di...

Maltempo - trovato senza vita il tassista disperso ad Alessandria. Si cercano ancora due anziani : È stato trovato morto il tassista disperso da lunedì sera a causa del Maltempo a Capriata, in provincia di Alessandria, in località Villa Carolina. A dare la notizia sono stati gli uomini del soccorso che lo hanno cercato per ore per tutto l’Alessandrino: il tassista era partito da Genova per portare a Serravalle un cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club. Poi però il taxi ha fatto perdere le sue ...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni